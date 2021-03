Tică – Maestrul teraselor Delgufo la Sibiu

Terasele au început să joace un rol important în ultima vreme, atât pentru cafenele şi restaurante, cât şi pentru case și grădini. Acestea au devenit, în noul context social, o adevărată oază de relaxare pentru întreaga familie. Terasa are dublu rol, estetic şi funcţional. Cel estetic ţine de stilul după care a fost concepută locuinţa, iar cel funcţional creează starea de bine, de linişte şi recreere.

Calitate și durabilitate în timp

Delgufo Sibiu, singura fabrică de prelate şi terase din Sibiu, care s-a impus în ultimii ani pe piaţa de profil din România, vine cu o ofertă variată de terase pentru toate necesităţile și gusturile. Terasele Delgufo se definesc prin stil, eleganţă şi transparenţă. Acestea sunt alegerea potrivită pentru restaurante, baruri, cafenele sau locuinţa personală. Majoritatea celor care optează pentru procurarea unei terase aleg piese din material lemnos sau piese ce imită textura lemnului. În funcţie de calitatea acestora, cumpărătorii se pot bucura de ele pentru o perioadă lungă de timp. Ţinând cont de faptul că terasa nu este un spaţiu închis, uneori nici măcar acoperit, piesele ce o compun vor intra uşor în contact cu factorii externi, ploaia, vântul, grindina şi chiar îngheţul, motiv pentru care, calitatea este cea care ar trebui să ghideze achiziţia. Terasele Delgufo sunt confecţionate din materiale rezistente, durabile, adaptate la condiţiile meteorologice din România, care nu suferă modificări în timp.

„Tică” – Directorul tehnic al societăţii este expertul teraselor Delgufo de la Sibiu

Terasele Delgufo sunt realizate de către directorul tehnic al societății, un expert în domeniu, cu o vechime de peste 20 de ani, un adevărat profesionist al închiderilor de terase. Dumitru Băilă, cunoscut deja în județul Sibiu sub pseudonimul „Tică”, se bucură de aprecierile clienților datorită portofoliului bogat și a ingeniozității de care a dat dovadă în vasta sa experiență în confecţionarea teraselor. Sibienii sau proprietarii din domeniul HORECA din județ sau cei aflați în județele limitrofe, care doresc să își închidă terasele cu prelată transparentă, pot apela cu încredere oricând la directorul tehnic Tică. ,,Dintotdeuna pun pasiune în ceea ce fac. Îmi place să croiesc. Eu, la bază sunt de meserie croitor. Ani de zile am tăiat pânze de tot felul, am cusut, ,,m-am jucat” cu ace, fire și ațe. Apoi m-am îndreptat spre domeniul prelatelor, în care mă aflu astăzi. Însă și acest lucru pentru mine tot croitorie se numește. Doar că acum croiurile mele sunt din alt tip de materiale. Cel mai mult mă bucură faptul că oamenii îmi recunosc capacitățile și mă recomandă fiind satisfăcuți de rezultatul final, iar mulțumirea ce o citesc pe chipul omului este pentru mine obiectivul principal în activitate”, povestește directorul Tică, maestrul teraselor din Sibiu.

Terase pentru case și grădini

Cei care își doresc o terasă, pot apela cu încredere la Fabrica de Prelate Delgufo din Sibiu. Aici pot găsi mai multe tipuri de închideri de terase având posibilitatea să aleagă orice dimensiuni, stiluri sau funcționalităţi. ,,Compania noastră poate acoperi orice cerere de terase, pentru toate gusturile și necesitățile. Lucrăm cu materiale de calitate, special tratate, adaptate la clima din țara noastră. Pentru noi contează foarte mult clientul, de aceea suntem foarte atenți și deschiși la dorințele și sugestiile acestuia. Noi la rândul nostru oferim informații, expertiză și consultanță. Este practic un parteneriat între specialist și client. Tocmai de aceea, cumpărătorii noștri sunt mulțumiți de produsul final, iar pentru noi este tot ceea ce contează”, explică Ovidiu Opriș, managerul Delgufo, despre produsele companiei, calitatea materialelor și relația cu clienții. În ultima perioadă, potrivit managerului companiei, cele mai multe comenzi la Delgufo sunt pentru terase de case și grădini. Casele prevăzute cu verandă acoperită, concepute ca o continuitate a spaţiului interior, oferă posibilitatea relaxării în aer liber pentru întreaga familie, dar şi comoditate şi momente foarte plăcute, mai ales în anotimpul cald și în contextul actualei pandemii.

