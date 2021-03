Mărturii șocante din azilul groazei – ”Bunica a intrat în comă. Nu i-au dat insulina.”

Descoperirea celor 15 vârstnici în azilul fără vreun aviz sau autorizație de funcționare a șocat. Atât felul în care au fost găsiți- încuiați în clădire, după ce administratorul fusese transportat la spital, infectat cu covid 19, cât și starea lor fizică- medicii de ambulanță au spus că erau deshidratați ți înfometați. Faptul că nu erau bine îngrijiți este confirmat de aparținători care au avut rude ”internate” acolo. Un sibian povestește cum bunica lui a intrat în comă diabetică pentru că nu i s-a administrat insulina, iar de câte ori era vizitată spunea că îi este foame și sete.

Sibianul povestește că familia a internat-o pe bunica lui în azilul de pe strada Moș Ion Roată în vara lui 2019. Locul l-ea fost recomandat de o cunoștință care a avut numai cuvinte de laudă. ”Cineva ne-a spus că e bine acolo, că sunt bine îngrijiți. Am mutat-o atunci pe bunica de la un alt azil, unde nu am fost mulțumiți. Aici, când am fost, ni s-au prezentat condițiile, totul era curat, îngrijitoarele erau îmbrăcate în alb, parcă erau asistente medicale. totul părea în ordine. Și tot atunci, la început, puteam să o vizităm oricând pe bunica. Apoi ni s-a spus că numai cu programare”, povestește bărbatul.

Acesta spune că situația a început să se agraveze. ”Când o vizitam pe bunica spunea mereu că îi e foame li sete. Am mai încercat să merg la ea, dar o dată nu ne-au deschis poarta, ne-a spus că e încuiată, că colega e plecată cu cheia…Altă dată am văzut că nu i-au dat medicamentele, că folia era plină, dar ei spuneau că nu, că i-au dat. De câteva ori, două dintre îngrijitoarele de acolo miroseau grav a alcool. ”

A intrat în comă diabetică

Sibianul spune că starea de sănătate a bunicii lui s-a degradat din cauză că nu i-a fost administrată insulina. „Nu i-au dat insulina, și ne-au chemat la un moment dat cu haine că e pe moarte. Ne-am dus, am văzut-o după cum respira că nu trăgea a moarte și am chemat ambulanța. Cei de acolo mi-au spus imediat că e în comă diabetică. A stat internată în spital vreo 2 luni. Apoi s-a întors la azil. Eu întrebam mereu dacă o întorc cei de acolo, că eu o găseam în aceeași poziție în care o lăsam. A făcut o escară urâtă pe spate, cu viermi. Apoi din cauza diabetului că nu i-au dat medicamente a făcut rană la picior care s-a infectat și i-au tăiat piciorul, deși eu plătisem să cheme un medic să îi îngrijească rana, dar nu au chemat pe nimeni. Apoi, a făcut septicemie și a murit”, spune sibianul.

Bărbatul spune că aceste lucruri s-au petrecut în decursul a maxim 3 luni. ”Mai știu pe cineva, o cunoștință, care la fel, l-a avut și pe bunicul și pe bunica aici. Unul a murit după vreo câteva săptămâni, celălalt după alte câteva săptămâni”.

”Era o mizerie de nedescris”

Condițiile mizere din azilul ilegal sunt ”confirmate” de un alt sibian care a intrat în azil. ”Eu am lucrat la renovarea azilului acum vreo 9 ani. Atunci l-a transformat din casă de locuit în azil. La început, fiind și vecin, știam că erau bune condițiile. S-au stricat mai apoi”, povestește un alt sibian. Acesta spune că un alt vecin din zonă fusese internat la azil, iar când a murit, a fost rugat de rude să îi ajute să îl ia de acolo. ”Când am intrat, era o mizerie groaznică. Pe jos, băile nici nu vă mai spun…În camera în care era vecinul mort erau vreo 5 paturi în vreo 35 de metri pătrați. Erau înghesuite paturile că nici nu am avut loc să intrăm pe lângă. În altă cameră, unde erau femei, era la fel de mizerie și înghesuială”, spune bărbatul.

Acesta povestește că o cunoștință care a avut bunicul la azilul ilegal l-a mutat tot din cauza condițiilor. ”A fost acum câțiva ani, când mi-a spus că bunicul îi spunea că nu le dă mâncare. Și familia îi aducea o dată la 2 zile mâncare, apoi pentru că nu s-au îndreptat lucrurile, l-au mutat în altă parte. O altă vecină, care a lucrat acolo ca îngrijitoare spunea la fel, că nu sunt condiții bune. Nici nu îi mai scoteau afară la aer, le deschidea geamul doar”, spune tânărul.

Tarifele practicate la azil erau destul de mari. Sibianul care a avut-o pe bunica internată spune că acum doi ani familia plătea 1600 de lei plus 400 de lei pentru pampers. Vecinul care a renovat inițial clădirea spune că una din cunoștințe plătea 2000 de lei plus banii pentru pampers.