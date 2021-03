Ministrul Transporturilor – ”O să avem autostradă de la Sibiu la Bruxelles”

După ce a anunțat licitația pentru proiectul tehnic al tronsonului de autostradă Făgăraș- Brașov, Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a spus și că în patru ani se va putea circula de la Sibiu la Bruxelles.

CITEȘTE AICI DESPRE PRIMA LICITAȚIE DIN PROIECTUL AUTOSTRĂZII SIBIU- BRAȘOV

„Una că am scos sectorul Brașov-Făgăraș din această autostradă din sertar, unde era de 5 – 10 ani. E un sector care a fost prins în autostrada Transilvania în acel contract cu Bechtel inițial și care rămăsese cumva în aer. Am lansat astăzi (miercuri – n.r.) licitația pentru completarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. Are finanțare europeană, este pe coridor european și mergem înainte cu această autostradă. De la Făgăraș la Sibiu este gata studiul de fezabilitate, a durat mult prea mult, este adevărat, dar iată, după cinci ani, este în sfârșit finalizat. În aprilie iese și acordul de mediu și vom licita pentru proiectări și execuție. Vorbim despre autostrada Sibiu – Brasov”, a spus Drulă, citat de Mediafax.

În legătură cu drumul expres București – Târgoviște, ministrul Transporturilor a spus că a fost lansată licitația pentru documentația tehnică a acestui proiect.

„Considerăm că soluția nu este dublarea drumului existent, care trece pe 53% din lungime prin localități, ci să facem un drum modern, un drum care pleacă din autostrada de centură a Bucureștiului, care și ea este în licitație, cu un nod care merge până la Târgoviște. Un drum expres este aproape ca o autostradă, mai puțin lat cu 4 metri”, a mai spus Drulă.

În privința sectorului de autostradă Lugoj – Deva, în zona cu tunelele urșilor, care de patru ani este în blocaj, Cătălin Drulă a spus că s-a ajuns la un acord pe acest lot cu fostul constructor.

„A fost o reziliere abuzivă în 2017. Constructorul a câștigat anul trecut a primit o decizie. Este singurul sector lipsă de pe autostrada A1 între Sibiu și Arad – Nădlac. Este o zonă lipsă de 9 km de autostradă și se ocolește pe drumul național alăturat. În sfârșit am ajuns la o înțelegere cu constructorul. Vom avea un constructor care să construiască acele tuneluri și o să avem o autostradă continuă de la Sibiu până la Bruxelles, dacă vreți”, a mai spus ministrul.

Întrebat în cât timp se va ajunge de la Sibiu la Bruxelles pe autostradă, Drulă a răspuns: „Lipsesc doar 9 km de autostradă. O să fiu sincer și realist fiind vorba de două tuneluri la mijloc: mai devreme de patru ani nu va fi gata. Important este să fie gata peste patru ani, nu 10”.