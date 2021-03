Scandal la Cârțișoara – Târg de primăvară anulat de DSP – „L-au interzis când a scăzut rata”

În ultimul weekend din luna martie, în localitatea sibiană Cârțișoara, ar fi trebuit să aibă loc un eveniment organizat de câțiva localnici pentru a sprijini producătorii din comunitate. Este vorba despre Târgul de Primăvară pentru care Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a dat un aviz favorabil, ca mai apoi, după doar două zile, să transmită Primăriei că evenimentul nu mai poate avea loc din cauza creșterii ratei de incidență. Organizatorii nu au fost înștiințați însă că târgul nu se mai poate desfășura, aflând totul de la polițistul satului, cu nici o zi înainte ca evenimentul să înceapă. Fiindcă nu și-au dorit ca producătorii sau participanții să aibă de suferit, au anulat totul. Însă rumoarea e mare în Cârțișoara din cauza deciziei nedrepte a DSP, spun organizatorii, întrucât rata de infectare cu COVID-19 a scăzut, astfel că anularea evenimentului pare nejustificată.

Târgul de Primăvară de la Cârțișoara ar fi trebuit să aibă loc la finalul săptămânii trecute, în 27 și 28 martie. Timp de o lună, organizatorii și volutari s-au pregătit și au pus bazele acestui eveniment pentru ca totul să se desfășoare în condiții de siguranță. Târgul urma să adune mai mulți producători locali, care ar fi pus la vânzare alimente – zacuscă, dulcețuri și alte conserve, pâine de casă, flori și cosulțele împletite manuale, dar și alte obiecte artizanale. Organizatorii au transmis solicitarea organizării acestei piețe volante autorităților, astfel că, în data de 24 martie, după trei săptămâni de la cerere, au primit un răspuns favorabil de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, care a considerat că evenimentul se poate desfășura cu respectarea tututor măsurilor de siguranță împotriva infectării cu COVID-19.

„Cu o lună înainte ne-am pregătit de acest târg. Este vorba despre un eveniment din bani proprii, fără implicația administrației publice locale, strict voluntariat. A mers totul ca la carte, ne-am organizat, am cerut avizul DSP. Douăzeci de producători locali, artizani, fără comercianți, strict din localitate și din zonele învecinate, ar fi urmat să vină aici pentru a-și vinde produsele. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc într-o curte privată, într-un spațiu deschis”, spune Laurențiu Dorodici, co-organizator al evenimentului.

Autoritățile s-au răzgândit

Avizul de la DSP a fost primit în data de 24 martie, iar pe atunci a fost favorabil. La două zile distanță însă, DSP a reanalizat situația și a considerat că, totuși, niciun eveniment nu va avea loc la Cârțișoara. Motivul: rata incidenței crescută.

Organizatorii consideră că decizia nu se justifică. În data de 24.03, când avizul a fost favorabil, rata de infectare în UAT Cârțișoara, potrivit datelor furnizate de Prefectura Sibiu, a fost 3,55/1.000 locuitori, cu 5 cazuri de COVID-19 depistate în ultimele 14 zile. În data de 26.03, când a fost trimis cel de-al doilea aviz, potrivit căruia nu se poate desfășura evenimentul, rata de infectare a fost mai mică, și anume 2,84/1.000 locuitori, cu 4 cazuri de COVID-19 depistate în ultimele 14 zile.

Ia avizul, nu-i avizul

DSP a trimis cel de-al doilea răspuns către Primăria Cârțișoara, astfel că organizatorii nu au fost anunțați că evenimentul nu mai poate avea loc legal. Organizatorul târgului spune că a fost anunțat indirect că trebuie să anuleze totul.

„Nouă DSP nu ne-a trimis notificare. Am aflat totul de la polițistul din sat, care ne-a spus că asta e treaba. La ora 15:03, vineri, cu nici 24 de ore înainte de eveniment, am primit notificarea. La acea oră toate instituțiile erau deja închise, n-am avut cu cine să vorbim, cui să cerem lămuriri. De fapt, Primăria Cârțișoara a făcut o adresă către DSP în cursul amiezii de vineri și în urma convorbirilor a fost amisă adresa aceasta prin care ni s-a retras avizul. Ce a urmat, vă puteți imagina. Câtă nemulțumire, câtă rumoare, câtă discordie și câtă suferință a provocat această veste cu doar câteva ore înainte să înceapă. (…) Inițial m-am gândit să organizăm totul indiferent de aviz, am fi plătit acea amendă, dar ne-am gândit la producători. Să își ia amendă că vând ceapă? Să aibă dosar penal pentru asta? Așa că am anulat totul”, spune Laurențiu Dorodici, co-organizator al evenimentului.

Producătorii locali sunt mâhniți – „Ore întregi de muncă pentru o bătaie de joc”

Locuitorii din Cârțișoara sunt indignați fiindcă decizia DSP a fost neașteptată. S-au pregătit cum se cuvine, au muncit ore și zile întregi pentru a-și aștepta cumpărătorii, iar acum au rămas cu toată marfa.

„Au rămas oamenii cu mâncarea făcută, acum stau cu pivnița plină de conserve, voiau să facă și ei un bănuț. Oamenii au scos florile din solare, flori de pus în strat, au făcut mâncare, cuptoare întregi cu pâine de casă, au cules oamenii sărmani urzici de pe luncă. Noroc că s-a mobilizat comunitatea și s-au mai vândut chiar și așa… Unii au făcut figurine cu pitici de grădine, magneți de frigider, au băgat mulți bani să lucreze totul manual. Femeile au lucrat suporturi de ghivece împletite, nopți în șir au lucrat la ele, pentru câțiva lei, dar nu a contat pentru nimeni. Nu se îmbogățea nimeni din asta, dar în sărăcia lor s-ar fi bucurat”, mai spune Dorodici, co-organizator.

Primarul: „Nu-i adevărat. Rata a fost mai mare vineri”

Primarul comunei Cârțișoara, Sorin Cîrțan, spune că nu cunoaște prea bine situația, dar știe sigur că rata de infectare cu COVID-19 a crescut, astfel că DSP-ul a fost nevoit să oprească evenimentul.

„Să vă spun ce știu eu, chiar dacă nu cunosc prea bine situația. Doi organizatori au cerut o adresă către noi că vor să facă un târg, o piață volantă, pe o proprietate privată. Le-am zis că, având în vedere că e pandemie, trebuie să ceară aviz de la DSP, după care noi să convocăm Jandarmeria și Poliția pentru buna desfășurare a evenimentului. Între timp, organizatorul a primit avizul, era fix atunci când s-a băgat noua ordonanță cu noile reglementări, iar în urma ordonanței, DSP a revenit asupra avizului. Nu a dat Primăria aviz, din punctul meu de vedere decizia DSP a fost justificată, fiindcă rata era doi și ceva în 24 martie, iar apoi a crescut la mai mult de 3. Mă gândesc că din cauza ratei, că alt inconvenient nu cred că era”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, primarul Sorin Cîrțan.

Întrebat dacă el a cerut avizul de a anula evenimentul la DSP, primarul a declarat că nu a fost decizia lui. „Ce mentalitate pot avea oamenii ăștia? Eu dacă aș fi vorbit la DSP să nu dea aviz, și-ar fi asumat cei de acolo așa ceva? Ei fac niște acuzații foarte grave, nu își dau seama ce acuzații fac, eu nu îl cunosc pe directorul de la DSP ca să pot să am eu o decizie de luat. Să presupunem că în urma evenimentului ar fi crescut rata la 7, cine își asuma așa ceva? Trebuie să fim logici, dumnealor au o problemă, ei cred că ce vor să se facă se poate așa, că ei sunt mai presus de lege”, a mai spus primarul.

Ora de Sibiu a încercat să ia legătura și cu reprezentanții DSP Sibiu. Până la ora publicării articolului, nu s-a putut furniza un punct de vedere.