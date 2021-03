Sibianul Paul Popa, locul doi în prima etapă a Campionatul Național de Raliuri

Paul Popa este un tânăr ambițios de doar 19 ani din Sibiu, fiind unul dintre cei mai tineri piloți din România, care a participat la Campionatului Național de Raliuri și a obținut locul doi în cadrul primei etape, la categoria juniorilor.

Paul Popa este unul dintre cei mai tineri piloți din Campionatul Naţional de Raliuri, cu un viitor care promite. În cadrul primei etape a Campionatului, Paul s-a clasat pe locul doi la categoria juniori.

Citiți și Un sibian face furori în lumea raliului – Paul Popa a ajuns acum în Echipa Națională

” După 3 zile pline de curse, am reușit sa încheiem cu bine prima etapă din acest sezon. Chiar dacă rezultatul nu este cel dorit, am avut un progres constant, ceea ce îmi dă încredere pe viitor. Găină Teodor-Gabriel a contribuit enorm la evoluția mea din acest raliu și mă bucur că mă va seconda pe parcursul acestui sezon si sper că nu numai. În final am reușit sa ocup locul doi în cadrul clasei juniorilor”, se arată într-o postare de pe pagina sa de Facebook.