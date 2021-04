Au început lucrările la un centru comercial nou în Mediaș

Un nou centru comercial se va deschide în curând la Mediaș. Lucrările de construcție au început deja la ieșirea din oraș. astfel că medieșenii nu vor mai fi nevoiți să meargă în alte părți la cumpărături.

„Am participat astăzi la demararea lucrărilor de construcție a unui complex comercial de care Mediașul are nevoie. Din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul complexului, am putut trage concluzia că vor fi o serie de magazine care nu sunt în momentul de față prezente în municipiul nostru. Cred că medieșenii vor agrea ideea de a cumpăra din oraș de la firme cât mai variate și de a renunța la deplasările în alte localități. Consider că o această nouă investiție este un lucru pozitiv pentru Mediaș, dar și pentru toată zona de Nord a județului nostru.”, a spus Gheorghe Roman, primarul Mediașului.