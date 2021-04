Proiect: Servicii medicale de screening parental pentru gravidele din Sibiu

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I A Sbarcea Brașov, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu implementează un proiect pentru servicii medicale de screening parental pentru peste 2.000 de gravide din regiunea centru.

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE DR. I A SBARCEA BRASOV, în parteneriat cu SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ SIBIU, implementează începând cu data de 01.04.2021 proiectul „SERVICII MEDICALE DE SCREENING PRENATAL PENTRU 2100 GRAVIDE DIN REGIUNEA CENTRU”, SMIS: 142580. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operaţiunea: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii.

Durata de implementare: 27 de luni.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de persoane din regiunea centru care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce diagnostic și tratament – screening prenatal, cu accent pe persoanele vulnerabile.

Grup țintă: de serviciile de screening prenatal oferite în cadrul proiectului vor beneficia 2100 femei din Regiunea Centru dintre care 57% femei din categoria grupurilor vulnerabile.

“Programul este gândit să asigure accesul facil si gratuit la pachetele de asistență ale Casei Naționale Asigurări de Sănătate pentru gravide, pentru persoanele defavorizate, neasigurate, atât din mediul rural cat si din cel urban, pentru Județul Sibiu. Sunt prevăzute in finanțare activități de permanență în centru, activități de educare și promovare pe teren, activități de mediatizare, etc.. Prin program si finanțarea acestuia se asigură accesul la consultații de specialitate obstetrică-ginecologie, analize de laborator inclusiv investigații genetice atunci când acestea sunt indicate (puncții de vilozitati coriale si amniocenteza). Programul permite dispensarizarea a peste 2000 de gravide pe o perioada de 2 ani, cu 1-3 vizite in cabinet, după caz, cu finanțarea personalului aferent activităților medicale si de recrutare a gravidelor, permanență și dotarea materială a unui cabinet de obstetrică cu ecograf de înaltă performanță, de ultima generație, cardiotocografe si posibilitatea de asistență și monitorizarea gravidelor din mediile defavorizate”, explică dl. Conf.dr. Radu Chicea, medic șef al Secției Clinice Obstetrică-Ginecologie I a SCJU Sibiu și coordonatorul programului la Sibiu.

Dintre rezultate previzionate în urma derulării proiectului în parteneriat enumerăm:

 identificarea și mobilizarea pentru screening a 2100 femei care vor beneficia gratuit, pe tot parcursul sarcinii, de servicii medicale de monitorizare a sarcinii (screening) personalizate, de activităţi de educaţie prenatală privind îngrijirea pe perioada sarcinii vizând îmbunătăţirea sănătăţii gravidei și a fătului și de servicii de educație postnatala de tip “școala mamei” care vizează educarea viitoarei mame cu scopul de a îmbunătăți sănătatea fizica și mentala a mamei în perioada postpartum și sănătatea noului născut;

 înființarea a două Centre de screening prenatal, pentru regiunea centru, în cadrul SPITALULLUI CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE DR. I A SBÂRCEA BRAȘOV și a SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU;

 derularea unei campanii de informare, educare și conștientizare a populației privind necesitatea și beneficiile screeningului prenatal.

Bugetul proiectului:

Valoarea totală proiect: 12,097,718.71 lei

Finanţare nerambursabilă: 11,855,764.35 lei

Managerul proiectului este Prof. Univ. Dr. Marius Moga iar coordonatorul partenerului (SCJU Sibiu) este Conf.univ.dr. Radu Chicea, medicul șef al Secției Clinice Obstetrică Ginecologie I din cadrul SCJU Sibiu.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

„Sperăm că derularea proiectului va îmbunătăți substanțial monitorizarea gravidelor din mediile defavorizate, din județul nostru”, adaugă Conf. Dr. Radu Chicea.

“Educația sanitară și sănătatea sunt aspecte esențiale ale oricărei comunități și ne bucurăm că SCJU Sibiu este, prin secția Obstetrică-Ginecologie, parte integrantă a acestui proiect și că, prin intermediul său, vom putea extinde serviciile de monitorizare a sarcinii, și activitățile și informațiile privind conduita pre-natală și post-natală a viitoarelor mame în zone și către persoane care nu aveau acces facil la acestea”, declară managerul SCJU Sibiu, Jur. Florin Neag.