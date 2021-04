VIDEO – Caine lovit în plin de o mașină la Cisnădioara – Vinovatul spune că ”a fost un accident”

Un câine a fost lovit de o mașină pe strada Cireșarilor din Cisnădioara. Animalul a alergat în urma mașinii, iar șoferul nu l-a observat în timp util, crezând că patrupedul a fugit. Deși acesta a fost dus de urgență la veterinar, nu a reușit să supraviețuiască.

Un eveniment neplăcut a avut loc în data de 25 martie la Cisnădioara. În jurul orei 7:10, o mașină a trecut pe stradă și a lovit un câine, iar șoferul nu a oprit pentru a vedea care este starea animalului, continuându-și liniștit drumul.

”În opinia mea, nu a fost o întâmplare și nu a fost eveniment nedorit. Mai mult decât atât, omul nici nu s-a oprit ca să vadă starea animalului sau să-l ajute. Dacă îl călca întâmplător sau avea puțin suflet, se uita să vadă dacă animalul este viu. Drumul este anevoios, omul era cu un Audi Q5, deci putea să frâneze. Deși eu nu stau acolo, am doar o grădină și merg de aproximativ două ori pe săptămână, pentru mine este un eveniment de suflet. Am acești căței de 13 ani, îmi este foarte greu să accept că oamenii încă mai cred că animalele există doar ca să fie sacrificate sau omorâte. Știu și cine a făcut asta și nu cred că a fost un simplu accident.”, spune proprietarul câinelui.

Șoferul care se afla la volanul bolidului spune că a fost un accident și că nu a oprit pentru că a crezut că patrupedul a reușit să fugă și nu a fost lovit.

”Da, într-adevăr am fost acolo în jurul orei 7 dimineața. Eram cu copiii în mașină, îi duceam la școală. Pe strada respectivă sunt mai mulți căței care fug după mașini, nu a fost ceva diferit să văd că animalul se ține după mașină. Nu am realizat că era așa de aproape de mașină și am lovit cățelul. Mi s-a părut că am auzit ceva și m-am uitat pe oglindă, însă am văzut că s-a ridicat și am crezut că nu l-am atins. Am dus copiii și când m-am întors, câinele nu mai era acolo. L-au luat vecinii și l-au dus la veterinar, unde ulterior a murit. Vecinul care hrănea cățelul este supărat pe mine, deși el nu ține câinele la el în curte, doar îl hrănește, iar în zonă sunt mulți câini vagabonzi care prezintă pericol pentru copii, soacra mea a fost aproape mușcată de unul dintre ei.”, spune persoana vinovată de producerea accidentului.