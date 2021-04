Elitele Sibiului – Niedermaier, Klein și Bucur, academicienii cu care ne mândrim în România

Sibiul se poate mândri cu oameni care au făcut istorie și care au pus orașul pe primul loc în multe domenii- cercetare, inovație, inginerie, medicină. De-a lungul timpului mulți intelectuali sibieni au făcut parte din academia română, o ”structură” unde sunt acceptați doar cei cu rezultate deosebite în cercetare și inovație. Acum, Sibiul este reprezentat de trei profesori: Paul Helmut Niedermaier, Christoph Klein și Ioan Bucur.

Paul Helmut Niedermaier- academicianul care a făcut planul inițial al Muzeului Astra

Paul Helmut Niedermaier este membru titular al Secției de Științe Istorice și Arheologie. S-a născut în 1937 și încă de tânăr a fost pasionat de formarea vechilor așezări. După ce o perioadă a lucrat la Timișoara, a venit înapoi la Sibiu, unde, în cadrul muzeului Brukenthal, s-a ocupat de planificarea Muzeului din Dumbrava Sibiului. ”Am făcut proiectul pentru amplasarea generală, dispunerea pentru folosirea terenului, mărimea și amplasarea unitățlor. La Brukenthal am lucrat 8 ani”, spune academicianul.

Treptat, Niedermeier s-a specializat în cercetarea orașelor, iar după câțiva ani a obținut doctoratul cu o lucrare despre centrele meșteșugărești din Transilvania până în secolul VI. ”M-a fascinat mereu istoria orașelor, felul în care s-au format, așa că asta am studiat toată viața. Până la căderea comunismului această activitate nu a fost prea încurajată, pentru că reprezenta o legătură cu alte lumi, informații noi”, spune academicianul.

Una din cele mai importante lucrări publicate de Paul Helmut Niedermaier are peste 600 de pagini și vorbește despre geneza orașelor medievale în Transilvania. ”Punctul pozitiv al lucrării a fost abordarea unor teme care până atunci nu au fost cercetate și au dat rezultate deosebite. Chiar acum lucrez la o altă carte în care vorbesc despre istoria habitatului în Transilvania și în toată România, stabilind legăturile și conexiunile dintre diferite zone”, dezvăluie academicianul sibian.

Paul Helmut Niedermaier spune că cercetările sale, dar și ale altor colegi, în același domeniu, sunt importante pentru a putea înțelege evoluția. ”Trebuie să înțelegem cum au evoluat așezările, orașele, nu poți compara specificul unui oraș cu 1000 de oameni cu altul care are 200.000 de locuitori. Sunt alte unități de mărime, alte elemente, posibilități complet diferite, necesități diferite. Într-o anumită măsură aceste cercetări i-ar putea ajuta pe primarii de acum”, spune sibianul.

Christoph Klein, episcopul academician

Christoph Klein, fostul episcop al Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană (Luterană) din România, este un alt sibian, membru al Academiei Române. S-a născut tot în anul 1937 și este membru de onoare al Academiei Române în cadrul Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie.

În anul 1954 a absolvit secţia germană a Liceului “Gheorghe Lazăr” din Sibiu şi între 1954 şi 1959 a studiat la Cluj şi Sibiu teologia evanghelică. În anul 1969 a obţinut la Institutul teologic protestant unic de grad universitar din Cluj titlul de doctor în teologie. În anul 1972 a efectuat un stagiu de documentare la Mansfield-College din Oxford în calitate de “visiting professor” şi a participat la cursuri de specializare organizate la Cambridge şi Londra. În anul 1990 a primit titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Viena. Este căsătorit şi are trei copii.

Dr. Christoph Klein este, după Reforma din 1550, cel de-al 35-lea episcop evanghelic al acestei “Biserici a saşilor transilvăneni” care după anul 1919 a devenit biserica germanilor evanghelici din România. Ales în fruntea ei după prăbuşirea dictaturii, când numărul credincioşilor acestei biserici a scăzut, în urma deschiderii graniţelor în anul 1990, la o cincime, episcopul Klein şi-a propus ca obiectiv principal reorganizarea şi fundamentarea ei pe o nouă structură.

În activitatea sa pastorală şi publicistică episcopul Christoph Klein promovează credinţa creştină, în conformitate cu învăţătura biblică şi cu crezul bisericesc drept temelie a vieţii şi a conduitei credincioşilor din această lume, în confruntarea cu problemele lor specifice.

În concepţia teologică a episcopului Klein biserica este una singură, unitară, deşi în confesiunile ei individuale îşi prescrie învăţături şi norme etice specifice.

Ioan Bucur- geologul ”adoptat” de Cluj

Ioan Bucur este membru titular al Secției de Științe Geonomice. Este născut în 1951 la Sibiu, dar de mulți ani trăiește la Cluj, acolo unde predă la Universitate. Spune că de când se știe a fost atras de geologie, și asta a studiat. ”Pentru a intra în Academie am fost propus de un alt geolog, deja membru, așa este procedura. Dar procesul a durat. Am fost propus în 2004 și am devenit membru în 2010. A contat ansamblul cercetărilor mele, ce am descoperit. M-am axat pe studiul calcarelor, în principal al microfosilelor din calcare. Am descoperit în cadrul calcarelor mezozoice numeroase specii noi de alge calcaroase și de microfosile de acum 150- 200 de milioane de ani. Toate acestea au trăit în mările de acum sute de milioane de ani, au murit acolo, au fost îngropate de sedimente, apoi noi le redescoperim și aflăm lucruri despre viețuitoare și cum au evoluat”, spune Ioan Bucur.

Academicianul predă încă la universitatea din Cluj și spune că mereu își îndeamnă studenții să fie parte din elită. ”Studenților care sunt atrași de cercetarea științifică le spun mereu să își îndeplinească această atracție, dorință, și să ajungă cercetători de foarte bună calitate. Dar, în același timp le spun că acest lucru înseamnă foarte multă muncă, mult studiu. eu, la 70 de ani, încă studiez mai toată ziua. Altfel nu poți ajunge la performanță, în orice domeniu”, spune Ioan Bucur.