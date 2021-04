FC Hermannstadt joaca sâmbătă cu FC Argeș – „Ne așteaptă o partidă interesantă”

F.C. Hermannstadt dispută pe teren propriu meciul contra celor de la F.C. Argeș în etapa a XXIX-a din Liga I. În acest moment, FCH ocupă locul 15 în clasament, penultimul din Liga 1, cu 23 de puncte, înregistrând trei înfrângeri și un rezultat de egalitate în ultimele 4 partide. De cealaltă parte, oaspeții se află în lupta pentru accesul în play-off, argeșenii fiind pe locul 7, cu 37 de puncte obținute. Eugen Beza, proaspătul antrenor, spune că partida se anunță a fi una interesantă.

Pentru această confruntare, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt, Eugen Beza, proaspăt instalat la echipă, nu se va putea baza pe golgheterul echipei din acest sezon – atacantul spaniol David Mayoral, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Raul Opruț, însă a revenit în aceste zile în programul de antrenamente al echipei, după ce a participat la Campionatul European U21 alături de Echipa Națională a României U21. La fel și sirianul Aias Aosman, care a revenit la Sibiu după ce a fost titular în două meciuri amicale pentru echipa națională a țării sale.

,,Ne așteaptă o partidă interesantă. F.C.Argeș vine după o perioadă bună, au avut rezultate care au surprins pe toată lumea, dar aceste reușite sunt meritate. Chiar și așa, echipa noastră are acum un moral bun. Sunt aici de mai multă vreme, așa că sper că am găsit și rezolvat toate minusurile fotbaliștilor noștri, din punct de vedere mental și nu numai. E normal ca un antrenor secund, eu aflându-mă în această postură, să fie mai apropiat de jucători. Sper ca toate experiențele de acest gen trăite de mine să ne fie de un real folos, mai ales începând cu meciul cu F.C.Argeș. Noi trebuie să găsim soluția, ofensivă sau defensive, încât să putem face puncte cât mai mult. Nu putem discuta de un sistem sau o filosofie de joc în acest moment, pentru ca acestea se schimbă de la meci la meci. Noi trebuie să găsim soluții ca să facem puncte. F.C.Argeș are o filosofie aparte, făcută de Andrei Prepeliță și Mihai Ianovischi. O fac bine! F.C.Argeș are o tranziție bună atunci când recuperează mingea. Am un mesaj pentru suporterii noștri – mulțumesc! S-a creat o emulație care ne obligă să ne sacrificăm în aceste două luni de zile. Trebuie să dăm totul ca la final să ieșim cu capul sus.”, a declarat Eugen Beza, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt.

În meciul tur, cele două echipe au terminat la egalitate – 2-2. Partida dintre A.F.C.Hermannstadt vs F.C.Argeș se va disputa sâmbătă, 3 aprilie, ora 15, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș. Meciul va fi fără spectatori în tribune, în conformitate cu normele sanitare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.