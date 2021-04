Reprezentanții Sanctuarului de Urși – ’’Dacă se mai întârzia ursuleții de la Sibiu ar fi murit’’

Asociația de protecție a animalelor Milioane de Prieteni a remis sâmbătă seară un comunicat de presă prin care a venit cu mai multe precizări cu privire la cele întâmplate în data de 30 martie, în legătura cu cei doi ursuleți care au ajuns la sanctuarul AMP Libearty Zărnești. Aceștia condamnă decizia Ministerului Mediului, prin care Asociația Prietenii Berzelor din Cristian (Sibiu) fost amendată cu 10.000 de lei pentru că a salvat de la moarte doi pui de urs la Biertan (detalii AICI).

Iată comunicatul AMP Libearty Zărnești:

După orele prânzului, am fost informați de un domn din localitatea Biertan, județul Sibiu, că a găsit cu o zi înainte doi pui de urs fără mamă, lihniți de foame și extrem de speriați! A așteptat o perioadă să vadă dacă vine mama lor la ei, dar nu a venit. Pentru că în zonă se aflau și câini de stână, omul s-a gândit să îi ferească de pericolul de a fi sfâșiați de aceștia și i-a băgat peste noapte în curtea lui, sperând că ursoaica va apărea totuși. O curte mare, cu un gard de plasă, prin care ursoaica ar fi putut ajunge la ei. Din păcate, nu a apărut nici peste noapte și nici a doua zi. Văzând că sunt slăbiți și deshidratați, iar viața lor era în pericol omul a decis să ne solicite ajutorul.

Noi am luat legătura cu președinta Asociației Prietenii Berzelor, din Sibiu, Miruna Gritu, pentru că era cel mai aproape de ei și putea să vadă care este starea lor. Neavând medici specialiști pentru îngrijirea lor și văzând că starea lor era deja degradată, erau deshidratate și aveau diaree, a adus acești doi pui în Sanctuarul AMP Libearty. Aici, de-a lungul anilor, cel puțin 10 pui de urși au fost aduși la cererea expresă a Ministerului Mediului, Agențiilor de Mediu, Gărzii Naționale de Mediu, Prefecturi, Fonduri forestiere și Jandarmerie. Aceste date pot fi verificate în documentele care atesta proveniența urșilor.

După ce am aflat cine este gestionarul fondului forestier din zona Biertan, Asociația Milioane de Prieteni a sunat la reprezentantul acestuia pentru a vedea dacă dorește să recupereze acești pui și răspunsul lui a fost clar: acești pui fără mamă și fără îngrijire medicală erau sortiți morții așa că dorește să fie salvați.

În urma discuției am redactat o adresă către fondul forestier exprimându-ne disponibilitatea de a primi ursuleții, am sunat la Ministerul Mediului, la Directia de Biodiversitate care emite ordinele de relocare și împușcare și care ne-a rugat de atâtea ori să primim urșii, fie ei adulți sau pui fără mame. Am informat Comisariatul Național al Gărzii de Mediu că-i vom primi în sanctuarul AMP Libearty pentru a face constatarea și procesul verbal de predare primire.

Asociația Prietenii Berzelor a acționat în interesul salvării a două animale în pericol, nu le-a ascuns, a căutat cea mai rapidă soluție ca aceștia să ajungă pe mâna unui doctor specialist, care le-a acordat primele îngrijiri.

Era oare mai bine să se întâmple ca în cazul ursului rănit de la Harghita, care a agonizat 12 ore până s-a luat o hotărâre? Sau ca în cazul ursulețului din Sibiu, care a murit într-o vază de flori după ce a fost împușcat, așteptând o autorizație?

Și, dacă Asociația Prietenii Berzelor, asociatie de protecție a animalelor, este amendată că a salvat doi pui de urs atunci ce facem cu cetățeanul Cilan Gheorghe, din comuna Fântanele, județul Arad, care detine ilegal, ca persoană fizică neautorizată, de 30 de ani, urși? Îi înmulțește și îi vinde la bucată, iar ăsta este un fapt dovedit deja prin filmări ale unor negocieri pentru doi urși.

Nu contestăm că legea trebuie respectată și că trebuie întocmite documentele necesare pentru deținerea animalelor sălbatice, dar aceasta lege nu ar trebui să aibă o dublă măsură. Iar această lege ar trebui revizuită pentru a se putea acționa în interesul și pentru salvarea animalului, nu pentru a acoperi cu acte moartea unui suflet care așteaptă ore în șir o decizie SCRISĂ. Poate cel care trebuie să dea decizia nu este disponibil, este plecat din țară, este într-o ședintă, nu are acces la internet, nu răspunde la telefon … Ne uităm cu un animal agonizează și așteptăm ca cineva să semneze o hârtie?

Dar în momentul în care un om cheamă salvarea și viața lui este în pericol, medicii așteaptă ca cineva să semneze pentru a putea fi dus la spital sau pentru a i se acorda primul ajutor? Nu cumva se încearcă prima dată salvarea lui? Sau în ceea ce privește animalele se pornește de la prezumția de vinovăție și cel care salvează devine un răufăcător?

Este același lucru cu ce s-a întâmplat în 30 martie. Dacă se mai întârzia ursuletii ar fi murit si toate autorizațiile date din birou nu ar fi servit la nimic. Și nu știm ce expert în urși, ce doctor cu ani de experiență în îngrijirea acestor animale, s-ar fi găsit la Sibiu.

Asociația Prietenii Berzelor merită tot respectul și susținerea și trebuie felicitată pentru promtitudinea cu care a acționat, în conformitate cu legea morală de protectie a animalelor, nu cea data din birouri, uneori de către oameni care nu au participat niciodată la acțiuni de salvare.”