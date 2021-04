Dezvăluiri – Irina Loghin la un pas să moară la un spectacol în Sibiu – ’’M-am prăbușit pe scenă’’

Cunoscuta interpretă de muzică populară, a dezvăluit zilele trecute, că a fost la un pas să moară în timpul unui spectacol de la Sibiu. Cunoscuta interpretă de muzică populară a făcut toxinfecție alimentară după ce a mâncat o friptură de vită la un restaurant în oraș. Totul s-a petrecut în urmă cu 42 de ani.

Irina Loghin nu mai mănâncă deloc carne de mai bine de 40 de ani. Îndrăgita solistă de muzică populară spune că totul are legătură cu Sibiul. Aici, în urmă cu 42 de ani, adică în 1979, în timpul unui turneu, a suferit o intoxicație alimentară, după ce a consumat o friptură de vită. De atunci nu a mai gustat deloc carne.

’’Eram la Sibiu, în turneu, alături de colegul meu, Benone Sinulescu. La restaurant, am comandat o friptură de vită, după care mi-a fost rău. Pur și simplu m-am prăbușit pe scenă. Țin minte că au chemat imediat Salvarea. Am făcut o intoxicație alimentară, altceva nu consumasem în ziua aceea și, de atunci, am zis ”Gata, nu mai mănânc deloc, niciun pic de carne!”. Sigur că m-am axat pe preparatele din pește. Și sarmalele le fac tot din carne de pește, iar, în rest, consum soia. Acest minunat aliment din care îmi fac lapte, brânză tofu, drob și chiar și maioneză de post”, a mărturisit Irina Loghin, pentru impact.ro.