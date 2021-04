Drumul din cartierul Arhitecților către Sibiu, pe la Troiță, blocat – Oamenii se revoltă

Locuitorii din Cartierul Arhitecților se confruntă zilnic cu problema traficului din zonă. La orele de vârf, în special dimineața, pentru a intra în Sibiu se așteaptă în coloană zeci de minute. Așa că unii dintre cei care locuiesc aici folosesc drumul care trece pe la Troiță și iese în zona Dedeman- Avantgarden, asta chiar dacă acest drum este de pământ și, evident greu de traversat. Doar că, din ziua în care Cisnădia a intrat în carantină, și acest drum a fost blocat printr-o metodă pur românească.

Drumul către Troiță nu mai poate fi folosit pentru că au fost blocat cu dune de pământ aduse la finalul săptămânii trecute. Oamenii din zonă sunt nemulțumiți și spun că o variantă mai bună ar fi fost un filtru de poliție, al fel cum sunt cele de la intrarea de pe Calea Cisnădiei. Locuitorii sunt revoltați și spun că astfel cozile de pe drumul principal vor fi și mai mari.

„Domnule Prefect, drumul dinspre Cartierul Arhitectilor spre Troita din Selimbar a fost blocat cu gramezi de pamant!?! cam asa se impun restrictiile intr-o tara civilizata, cu gramezi de pamant ca sa blochezi un drum? Oare cine a autorizat aceasta lucrare? Intr-o lume civilizata se poate instala un indicator si se pot aplica amenzi daca nu se respecta. Este o lipsa de respect fata de cetateni. Stie toata lumea cu ce probleme ne confruntam in Cartierul Arhitectilor si ca ne rupem masinile pe acel drum in fiecare dimineata sa iesim din cartier. Ca sa se aduca 2 masini de piatra sa se astupe gaurile nu s-a putut in cateva luni dar blocarea drumului s-a putut executa in cateva ore. Un exces de zel fantastic pentru restrictii dar o ignoranta totala pentru nevoile cetatenilor. Si daca nu ma credeti aveti aici cateva exemple: un cartier de peste 8000 de oameni fara scoli, fara gradinite, fara transport in comun, fara spatii verzi, fara sectii de votare, cu multe drumuri de pamant, fara o trecere de pietoni timp de 8 ani de zile, cu cozi kilometrice in trafic etc”, spune Cristian Popescu într-o postrae pe Facebook.

Acesta atrage atenția și asupra unei posibile situații de urgență, în care nu s-ar putea interveni sau s-ar interveni tardiv tot din cauza drumului blocat.

”Mai este un aspect de luat in seama. De ce nu se instaleaza si aici un filtru? Avem prea multe cai de iesire din cartier? Daca cineva are o urgenta dimineata si trebuie sa iasa din cartier mai repede? Ce face, asteapta la coada eterna de pe DJ? De ce timpul nostru este este mai putin important decat al autoritatilor? in timpul acela am putea munci sa aducem bani la buget sau ne-am putea petrece mai mult timp cu copiii nostri sa nu se mai intample tragedii ca cea de ieri din Cisnadie” se încheie postarea.

