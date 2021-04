Femeie lovită pe trecerea de pietoni pe Calea Cisnădiei

Săptămâna nu a început deloc bine pentru o sibiancă de 55 de ani. Femeia a fost lovită de un autoturism chiar dacă traversa strada în mod regulamentar, pe trecerea de pietoni.

Accidentul a avut loc in zona intersectiei dintre Calea Cisnadiei cu strada Ariesului și s-a petrecut pe fondul neacordarii de prioritate pietonilor.

Femeia in varsta de 55 de ani, in timp ce traversa pe trecerea pentru pietoni, a fost lovita de un autoturism condus de catre un sibian in varsta de 42 de ani.

Femeia a suferit vatamari corporale si va fi transportata la spital.