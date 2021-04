FOTO: Cel mai popular autobuz electric din Europa în teste la Sibiu – Are autonomie de peste 200 kilometri

Cel mai popular autobuz electric din Europa a ajuns și în Sibiu, unde se află momentan în teste. Modelul MAN Lion’s City E are 12 metri, dispune de 35 de locuri și are o autonomie de 200 – 270 kilometri.

România face parte din roadshowul european de prezentare a autobuzului elecric MAN Lion’s City E, astfel că, zilele acestea, modelul ajunge în mai multe orașe pentru a fi testat. Autobuzul electric este prezentat deja la Sibiu și a fost pus pe traseu pentru a fi testat de operatorul de transport public în comun.

Modelul disponibil pentru testare are o lungime de 12 metri, fiind dotat cu un pachet de baterii, compus din șase unități, cu o capacitate de 480 kWh. Are trei uși acționate electric, dintre care două cu control automatic, precum și faruri LED. În interior, sunt 35 de locuri și dispune de spațiu pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și cărucior pentru copil lângă ușa a doua. De asemenea, modelul dispune de un sistem de aer condiționat, unitate de încălzire cu putere minimă de 20 kW și încălzire auxiliară. Postul de condus al șoferului este dotat cu scaun rotativ, îmbrăcat în piele, cu încălzire și control al climei. În funcție de model și de condițiile de operare (trafic, condiții meteo, etc), autonomia este cuprinsă între 200 și 270 kilometri, pe toată durata de viață a bateriei.

Imaginile au fost surprinse în Sibiu, autobuzul electric fiind în teste în orașul de pe Cibin.

Sursa: Mediafax