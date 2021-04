Tânără discriminată la o bancă din Sibiu pe motiv că e născută în Siria – “M-am simțit umilită”

Fawzia Rehejeh este o tânără născută în Siria, care s-a mutat de cinci ani în România, stabilindu-se la Sibiu. Zilele trecute, aceasta a relatat o experiență urâte de care a avut parte la o bancă din România. Fawzia spune că niciodată în viața ei nu s-a simțit așa de umilită și de discriminată ca acum, la banca BCR din Sibiu.

Tânăra spune că a mers la bancă pentru a-și reactiva un cont deja existent, dar care a fost închis deoarece nu l-a folosit mai mult timp. Răspunsul angajaților de la bancă au jignit-o și au umilit-o extrem de mult, spune Fawzia.

”În viața mea nu m-am simțit așa de umilită și de discriminată precum m-am simțit astăzi la o bancă din România. Imediat ce m-am mutat în România, în 2016, printre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să îmi deschid un cont bancar. Nu a durat mai mult de 5 minute să îmi deschid un cont în euro și altul în lei. Astăzi am fost la aceeași bancă pentru a-mi reactiva contul în lei, care a devenit inactiv pentru că nu l-am folosit de mult. Am ajuns la sediul băncii la ora 9, conform programării. După ce am solicitat să îmi fie reactivat contul, am fost rugată să le dau buletinul și să aștept. La ora 10 mi-am pierdut deja răbdarea. Am întrebat dacă pot să știu care este problema și de ce durează atât de mult o operațiune atât de banală? M-am gândit că poate sistemul lor nu funcționează, oricum a avut probleme tehnice când am încercat să rezolv problema online, cu o zi înainte.