Raluca Turcan a plătit amenda – ’’A fost o clipă de neatenție pentru care îmi pare foarte rău’’

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat marți seară că a plătit amenda după ce a apărut în fotografii fără mască la o acțiune de împădurire de la Tălmaciu.

Vicepremierul Raluca Turcan susține că a avut rude și cunoscuți care au decedat de Covid și că nu este „de glumă cu această boală”.

„Am îndemnat secundă de secundă la respectarea regulilor, însă am greșit. Nu există nicio scuză pentru o greșeală pe care o faci, dar pe de altă parte și oamenii care respectă foarte mult regulile se întâmplă să aibă o scăpare după un an greu. Așadar, e o lecție pe care am învățat-o, am plătit amenda, am cerut să fiu amendată și mesajul meu public este că îmi pare grozav de rău și îi îndemn pe toți oamenii să nu lase niciodată garda jos, nu știi niciodată cum lovește acest virus”, a spus Raluca Turcan, marți seara, la Digi24.

Ea a precizat că a învățat că nu ai voie ca lider politic să lași nicio secundă garda jos: „A fost o clipă de neatenție pentru care îmi pare foarte rău”.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și alte patru persoane au fost amendate, după ce au apărut în imagini, fără mască, la o acțiune de împădurire în Tălmaciu, județul Sibiu.