FC Hermannstadt joacă luni cu Poli Iași – „Fiecare meci va fi ca o finală”

F.C. Hermannstadt joacă luni în deplasare contra celor de la Politehnica Iași în cea de-a XXX-a etapă din Liga 1, ultima din acest sezon regulat. Antrenorul Eugen Beza a declarat că, începând cu acest meci, toate vor fi „ca o finală”.

Va fi o confruntare între echipele care ocupă în prezent ultimele două poziții în clasament, dar una importantă pentru configurația finală a Ligii 1 înainte de play-out și play-off. În etapa precedentă, F.C.H. a obținut o victorie clară cu F.C.Argeș, 4-1, acumulând astfel 26 de puncte, în timp ce ieșenii au reușit să învingă în deplasare pe cei de la Viitorul Constanța, 2-1, conturând o linie de două victorii și două înfrângeri în ultimele 4 etape din campionat. Pentru această confruntare, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt, Eugen Beza, nu se va putea baza pe Claudiu Belu Iordache, mijlocașul lateral fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

„Începând de la meciul cu Politehnica Iași, fiecare meci va fi ca o finală! Abordăm acest meci cu încredere, cu responsabilitate. Indiferent de rezultatul pe care l-ar fi făcut Poli cu Viitorul, noi le știm valoarea. Sunt o echipă cu jucători valoroși, au o unitate de grup foarte bună și merită să fie felicitați pentru agresivitate și pentru pressingul pe care l-au făcut. Vom încerca să scoatem maximum de la acest meci. Și noi suntem o echipă puternică și am demonstrat asta. Suntem o echipă cu un mare aport emoțional, așa cum am avut și am demonstrat la meciul cu F.C. Argeș. Trebuie să menținem nivelul ridicat. Orice punct în plus va conta la final. Nu este un meci pe viață și pe moarte, dar este un meci important”, a declarat Eugen Beza, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

În tur, F.C.H. a pierdut pe teren propriu cu 0-1 meciul cu Poli Iași. Partida se va disputa luni, 12 aprilie, ora 17:30, pe Stadionul Emil Alexandrescu din Iași, fără spectatori în tribune, în conformitate cu normele sanitare pentru combaterea virusului SARS-CoV-2.

Sursa: fchermannstadt.ro