Bulevardul Mihai Viteazu, reconfigurat complet – Bandă pentru autobuze și mai mulți copaci plantați

Bulevardul Mihai Viteazu ar putea fi reconfigurat complet, după modelul Căii Dumbrăvii, acolo unde au loc în prezent lucrări. Deocamdată proiectul se află la stadiul de discuții între consilierii USR și grupul de mobilitate urbană din cadrul Primăriei Sibiu.

Calea Dumbrăvii urmează să fie prima arteră smart din Sibiu. Lucrările au început în urmă cu câteva săptămâni, iar prin această investiție carosabilul și trotuarele vor fi modernizate, se va crea o bandă specială separată pentru transportul public în comun, se vor face piste de biciclete cu dublu sens și se vor amenaja spații verzi pe ambele părți ale carosabilul, fiind plantați mai mulți arbori ornamentali.

În cadrul grupului de lucru de mobilitate urbană sunt discuții pentru reconfigurarea a încă unei artere importante din municipiu. Este vorba despre bulevardul Mihai Viteazu, care ar putea fi modernizat după modelul Căii Dumbrăvii.

Diana Mureșan, consilier local din partea USR, a vorbit despre acest proiect de reconfigurare a întregului bulevard. „Noi am inițiat un proiect cu grupul de mobilitate urbană. Am avut deja două întâlniri și am discutat despre o posibilă reamenajare a bulevardului Mihai Viteazu. Deocamdată suntem la stadiul de discuții, însă ne-am gândit ca reconfigurarea să se facă după modelul Căii Dumbrăvii, cu piste de biciclete, pistă specială pentru autobuz și plantare de arbori pe marginea carosabilului. Vom mai avea o întâlnire în cursul săptămânii viitoare, nu știm încă exact cum va fi reconfigurarea”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Diana Mureșan.