Consiliul Județean Sibiu acceptă semnătura electronică pe documente

Consiliul Județean Sibiu a implementat semnătura electronică pentru documente. Costurile pentru consumabile au scăzut, iar accesul la documente este mult mai ușor fiind stocate electronic.

90% dintre documentele din cadrul Consiliului Județean Sibiu sunt semnate electronic. Excepție fac documentele care trebuie semnate olograf cum ar fi hotărârile, dispozițiile și anumite contracte. Această soluție a fost implementată treptat, procesul fiind început încă din prima parte a anului 2020. Acest proces a necesitat o analiză complexă a tuturor activităților și adaptarea soft-urilor interne.

Prin introducerea semnăturii electronice, Consiliul Județean Sibiu face încă un pas în digitalizarea sistemului administrativ, reducând timpii de operare a unui document, înlesnind o comunicare mai eficientă și mai rapidă atât cu angajații, cât și cu partenerii externi.

Semnătura electronică a fost implementată și în instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu, corespondența cu acestea fiind, acum, mai rapidă.

Introducerea semnăturii electronice are un impact major în activitatea instituției din mai multe puncte de vedere:

 Reducerea costurilor pentru consumabile: hârtie, tonere, imprimante – cantitatea de hârtie comandată în primele luni ale anului 2021 fiind cu aproximativ 35% mai scăzută față de anii precedenți (comparativ cu aceeași perioadă din 2019 și 2020);

 Reducerea posibilității de infectare cu noul coronavirus;

 Protejarea mediului înconjurător prin reducerea consumului de hârtie;

”O administrație mai prietenoasă care valorifică beneficiile digitalizării este unul dintre obiectivele prioritare pe care le-am urmărit de când am venit la conducerea Consiliului Județean Sibiu și mă bucur că am reușit împreună cu echipa să facem acest important pas înainte. Le mulțumesc tuturor colegilor care s-au străduit să facă această tranziție – știu că nu a fost ușor, dar numai prin adaptare și învățare putem să ținem pasul cu vremurile. Apreciez deschiderea și promptitudinea de care au dat dovadă instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, precum și partenerii noștri contractuali de a utiliza semnătura electronică. Adresez un îndemn către toate societățile private care colaborează sau intenționează să colaboreze cu noi să apeleze la acest mijloc modern și avantajos oferit de semnătura electronică”, a detaliat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Telemunca în perioada stării de urgență și a stării de alertă – favorizată de semnătura electronică

Merită menționat că acest sistem și-a dovedit utilitatea și eficiența în cazul angajaților care au făcut sau fac telemuncă, întrucât aceștia au putut să transmită și să primească în variantă electronică documentele semnate.