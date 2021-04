Lucrările de la Aeroportul Brașov întârziate de Construcții SA Sibiu – Brașovenii dau în judecată firma sibiană

Aeroportul care va face probabil o concurență serioasă celui de la Sibiu, nu este gata din vina unei firme sibiene. Aerogara Brașovului are șanse mici să fie inaugurată în 2021, și asta pentru că cei de la firma Construcții SA au tărăgănat o serie de lucrări. Consiliul Județean Brașov a reziliat contractul și spune că va cere în instanță recuperarea prejudiciilor create de firma din Sibiu.

Șansele ca Aeroportul Brașov să mai fie inaugurat anul acesta sunt foarte mici, deși terminalul de pasageri este aproape gata, anunță economica.net. Consiliul Județean Brașov a anunțat luni rezilierea contractului cu firma din Sibiu care executa lucrări adiacente și a lansat o nouă licitație pentru finalizarea lor. Având în vedere durata execuției, estimată la șase luni, precum și durata licitației în sine, cel mai probabil noul aeroport va fi inaugurat anul viitor, dacă nu vor apărea și alte probleme.

Reziliere după „îndeplinire defectuoasă” a contractului – De vină, Construcții SA Sibiu

Într-o postare pe pagina de Facebook a aeroportului, Consiliul Județean Brașov a explicat că, în cadrul proiectului general de construire a Aeroportului Internațional Brașov, UAT Județul Brașov, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat cu antreprenorul SC Construcții SA Sibiu Acordul Contractual nr. 1/85/04.01.2019 având ca obiect „Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații pentru nouă obiecte: Obiectul 2 – Clădire energetică, Obiectul 3 – Remiza PSI, Obiectul 4 – Posturi control acces, Obiectul 5 – Gospodărie de apă, Obiectul 7 – Parcare auto și drum acces terminal – DJ 103C, Obiectul 9 – Drumuri tehnologice interioare, Obiectul 11 – Împrejmuire și porți, Obiectul 12 – Rețele interioare în aeroport, Obiectul 24 – Platforma antisuflu”.

„După demararea contractului, părțile au convenit excluderea din contract a Obiectului 11 – Împrejmuire și porți, deoarece realizarea acestuia a necesitat adaptarea la cerințele Administrației Bazinale de Apă Olt cu privire la devierea canalului Beselcin. Deși autoritatea contractantă a notificat în repetate rânduri antreprenorul cu privire la îndeplinirea defectuoasă a contractului, acesta nu și-a respectat obligațiile la termenele și în condițiile stipulate în contract, motiv pentru care Județul Brașov a transmis antreprenorului notificarea de reziliere a contractului cu nr. 16280/07.10.2020”, a anunțat CJ Brașov.

În urma efectelor acestei notificări de reziliere, Acordul Contractual nr. 1/85/04.01.2019 a fost reziliat începând cu data de 23.10.2020, din cauza neîndeplinirii acestuia.

Construcții Sibiu a executat doar 11,7 la sută din contract

Autoritatea județeană a contractat specialiști care să realizeze o expertiză tehnică extrajudiciară de constatare, iar în raportul prezentat de către aceștia se precizează că antreprenorul SC Construcții SA a încălcat prevederile contractului și a întârziat în mod nejustificat execuția lucrărilor, beneficiarul fiind îndreptățit la rezilierea contractului, potrivit CJ Brașov.

„SC Construcții SA Sibiu nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, astfel încât la data de terminare a lucrărilor preconizată conform contractului, antreprenorul a executat doar 11,7% din contract”, au mai spus reprezentanții CJ Brașov.

Ei au adăugat că au făcut demersurile de preluare a amplasamentului, dar în urma „repetatelor tergiversări” cauzate de antreprenor, reintrarea în posesia amplasamentului s-a realizat abia în luna ianuarie 2021.

Pentru a finaliza toate obiectivele menționate mai sus, Consiliul Județean Brașov a demarat procedurile de achiziție publică în vederea desemnării antreprenorului care să finalizeze șapte obiecte de investiții din cadrul infrastructurii aeroportuare, respectiv: Obiectul 2 – Clădire energetică, Obiectul 3 – Remiza PSI, Obiectul 4 – Posturi control acces, Obiectul 5 – Gospodărie de apă, Obiectul 7 – Parcare auto și drum acces terminal – DJ 103C, Obiectul 9 – Drumuri tehnologice interioare, Obiectul 12 – Rețele interioare în aeroport.

În ceea ce privește finalizarea Obiectului 24 – Platforme antisuflu, având în vedere că acest obiectiv este finalizat în proporție de 85% și că lucrările de balizaj presupun o adaptare tehnică în vederea montării echipamentelor pe această structură, continuarea lucrărilor pentru realizarea acestui obiectiv va fi preluată de antreprenorul care implementează contractul de balizaj.

CJ Brașov dă în judecată pe Construcții SA Sibiu

Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate Județului Brașov din motivul neîndeplinirii contractului de către antreprenorul SC Construcții SA, Consiliul Județean va face demersuri atât în instanță, cât și cu asiguratorul antreprenorului, în vederea recuperării sumelor rezultate, au mai spus reprezentanții CJ Brașov.

„Din momentul semnării contractului pentru realizarea celor nouă obiecte din cadrul Aeroportului Internațional Brașov, la nivelul Consiliului Județean Brașov am făcut demersurile necesare și am luat toate măsurile pentru ca firma din Sibiu să respecte prevederile contractuale și graficul de execuție convenit. Am avut numeroase ședințe pe această temă, cât și discuții cu reprezentanții firmei și de fiecare dată am primit asigurări că lucrurile vor intra în normal, în așa fel încât lucrările prevăzute în contract să fie realizate. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și de aceea am fost nevoiți să recurgem la măsura rezilierii contractului. Dorința noastră a fost să putem construi cele nouă obiecte într-un timp cât mai scurt. Vrem în continuare acest lucru și am încredere că vom găsi un antreprenor care să construiască rapid cele șapte obiecte pe care le avem acum în procedură de achiziție”, a spus președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

Firma din Sibiu fusese inițial declarată câștigătoare și pentru construcția terminalului de pasageri. După soluționarea contestațiilor, contractul a fost semnat cu firma bucureșteană Bog’Art.

Construcții Sibiu câștigase și contractul pentru construirea tronsonului de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș din A3, însă Compania de Drumuri a anulat licitația respectivă și a reluat-o ulterior.