Medici acuzați că au lăsat o femeie de izbeliște la Spitalul Județean Sibiu – ”Au lăsat-o să moară”

O poveste tragică despre experiența unei paciente cu Covid, internate la Spitalul Județean Sibiu. Mihai Ionel povestește despre ultimele zile trăite de mama sa pe patul spitalului din Sibiu. Bărbatul acuză medicii și asistenții de comportament inadecvat cu mama sa, fapt care, crede el, a și dus la decesul acesteia.

Mihai Ionel și mama lui, Gabriela Radu sunt din Râmnicu Vâlcea. Acesta povestește că în data de 27 februarie, mama lui nu se simțea bine, avea temperatură, frisoane, așa că a apelat la 112 și au mers la spital.

”Am ajuns la spital, în urma analizelor a fost nevoie de internare. În noaptea de 1 spre 2 martie, mama a auzit cum în salonul în care era internată au intrat doi asistenți de pe secția Covid, echipați corespunzător și au luat-o pe o femeie care era cu ele în salon, spunând că este infectată și trebuie mutată. După cele văzute, mama s-a speriat și a vrut să o iau acasă. Am luat-o pe proprie răspundere și am continuat tratamentul acasă. După 3 zile, mama a început să se simtă rău. În data de 8 martie am chemat iar salvarea, ne-au testat chiar pe loc, în drum spre spital și am fost pozitivi amândoi și ne-au internat. Între timp am vorbit cu un cumnat de al meu de la Sibiu și cu un medic de acolo și deoarece mama era destul de bolnava, am cerut să fim transferați la Sibiu, la Spitalul de Pneumoftiziologie, unde vorbisem cu un medic.”, spune Mihai Ionel.

Transferată de TBC la Județean cu forța

Ajunși la spitalul din Sibiu, bărbatul și mama lui au fost examinați, li s-au făcut toate analizele și investigațiile necesare și au rămas internați, iar după câteva zile, starea mamei s-a agravat și a fost necesar transferul la spitalul județean pe secția de boli infecțioase. Bărbatul nu a fost de acord cu transferul mamei sale, deoarece îi era frică după ce a auzit cazurile cu oamenii tratați inuman și ”omorâți” la Județean.

Vezi mai multe detalii aici: Acuzații de omor la secția ATI COVID de la Spitalul Județean Sibiu – Dezvăluirile unui cadru medical

Medicii i-au promis că o vor trimite doar pentru niște investigații suplimentare, după care va fi adusă înapoi.

”Am ajuns în jur de 12 noaptea la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Aici medicii s-au ocupat de noi, ne-au făcut analize, medicii de aici și-au făcut datoria cum trebuie. După câteva zile mama a început să tușească mai rău, să facă temperatură, tensiunea a ajuns la 19-20, iar saturația a scăzut la 82-83. Când a văzut, medicul de gardă mi-a spus că trebuie transferată la Infecțioase. Eu nu am fost de acord din start, dar doctorița a zis ca trebuie neapărat să o trimitem ca sa-i facă un CT și să vadă cât de afectați sunt plămânii. Eu tot nu am fost de acord pentru că auzisem ce se întâmplă acolo și mi-a fost frică să o trimit, acolo au mai murit niște rude de-ale noastre, o familie, o verișoară de-a mamei și îmi era frică. La un moment dat au venit să semnez pe propria răspundere că nu vreau să o trimită la Județean. Eram gata-gata să semnez, dar mama a zis că nu se simte deloc bine și că mai bine să las să o ducă, dacă doctorița a zis că acolo îi vor face doar analizele și tomograful și o aduce înapoi. A plecat seara cu salvarea și avea și telefon, dar fără încărcător. Au trecut 3-5 ore și ea nu a mai venit. Am întrebat medicul de gardă ce se întâmplă și a zis că mama este foarte bolnavă și trebuie internată acolo. Eu nu eram de acord, mie mi-au promis că îi fac doar analize și tomograf și o aduc înapoi, însă medicul a zis că acolo sunt mai dotați și trebuie să rămână acolo, nu am mai putut să mai fac nimic.”, a mai spus Mihai Ionele.

”A trebuit intubată, eu nu am fost de acord”

Întrucât nu era de acord cu faptul ca mama sa să rămână internată la Județean, Mihai a sunat la poliție și a spus toată povestea, însă oamenii legii au spus că nu pot interveni în astfel de situații pentru că medicii știu cel mai bine ce au de făcut.

”Pe data de 12 martie am vorbit cu ea la telefon, a vorbit și soția, fetele noastre, rudele, sora ei. Între timp, s-a consumat bateria telefonului, adică așa spun doctorii, dar eu nu cred. Nu am mai putut să iau legătura cu ea. În data de 12 spre 13 martie a trebuit să-i pună o mască pentru a putea respira, era deja la Terapie Intensivă. În data de 13 martie am sunat să văd ce se întâmplă că nu puteam să iau legătura cu ea și am vorbit cu un doctor, care a zis că mama e foarte grav bolnavă și că virusul i-a afectat plămânii în proporții de aproape 90 la sută. Nu contest asta, ea avea și o pneumonie mai veche, dar acest medic a zis ca trebuie neapărat intubată. Când am auzit, am zis că refuz, mai bine să moară așa decât să-i bage acel tub pe gură și în plămâni, știam că nimeni nu scapă viu după intubare. Medicul a zis că ei deja îi scăzuse saturația la 40 la sută și că trebuie intubată chiar dacă sunt eu sau nu sunt de acord. În data de 17 martie m-au anunțat că mama a făcut stop cardio-respirator și a murit.

”Comportamentul cadrelor medicale a fost lipsit de omenie”

Din data de 12 martie, până în momentul în care a primit vestea tragică, Mihai nu a mai auzit vocea mamei sale. Îndurerat, bărbatul spune că mama lui nu a fost îngrijită cum trebuie și că personalul medical a avut un comportament delăsător și chiar rasist, deoarece familia este de etnie romă.

”În aceste zile, din data de 13 martie până în data de 16, eu nu am putut să vorbesc cu ea. De câte ori sunam, îmi răspundea ba o asistentă, ba un doctor. Asistentele vorbeau urât, era una care și râdea și avea un râs așa batjocoritor. Eu cred că mama murise mai demult, de când i-au pus tubul. Odată spuneau că avea saturația 84, odată 94 și că se simte bine, e bătaie de joc. Noi fiind de etnie romă, comportamentul medicilor este mai altfel cu noi, nu se poartă așa cum trebuie. Mama avea o situație medicală gravă, având doua sonde în rinichi. Sunt sigur că mama nu a murit de moartea ei, a murit fiindcă a fost omorâtă, au lăsat-o ei să moară, comportamentul cadrelor a fost dezastruos. Nu iți dădeau informații, vorbeau urât. Unul spunea un lucru, altul zicea cu totul altceva, o asistentă se supăra că de ce sunăm atâta. Eu cred că mama a murit pentru că eu i-au scos sondele de la rinichi pe care le avea de 20 de ani și fără de care medicii i-au spus clar că nu va putea trăi. I le-au scos și au pus-o înapoi doar pe stânga, cea dreaptă nu mai era. Împreună cu familia ne gândim să apelăm la instituțiile abilitate ca să se facă dreptate în acest caz.”, spune Mihai.

Mi-au dat-o într-un sac, goală și plină de sânge

După deces, Mihai mers la morgă să recunoască corpul neînsuflețit al mamei sale, rămânând șocat de felul în care a văzut-o.

”Au ținut-o la morgă mai multe zile pentru că eu abia în 21 urma să fiu externat. A stat în containerul din curtea spitalului. Data de 21 martie a picat duminică, așa că nu mi-au putut face ieșirea și a trebuit să stau până luni, în 22. Am rugat să mă lase să stau până marți ca să vină mașina de la Vâlcea și să o luam și pe mama ca să o înmormântăm. Când am fost la recunoaștere, mama era într-un sac, goală și plină de sânge. Era urât de tot, avea sânge la nas, la gură, nu știu cum putea ajunge așa.”, a mai spus Mihai Ionel.