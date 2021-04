Administrație smart la Sibiu – Ghișeu unic pentru relația cu sibienii la Primărie

Contractul pentru achiziția unui sistem informatic integrat de furnizare a serviciilor electronice s-a semnat cu firma SC Industrial Software SRL în urma unei proceduri de licitație deschisă online. Valoarea investiției se ridică la 930.000 de lei, suma fiind asigurată din fonduri europene obținute de Primăria Sibiu. În baza acestui contract se vor livra atât componentele de hardware (servere, terminal interactiv, etc), cât și cele de software (programele informatice necesare rulării acestor instrumente).

“Digitalizarea serviciilor administrației locale a început în 2011 și de atunci, în fiecare an, am adăugat noi instrumente electronice. Doar în ultimii 3 ani am pus la dispoziția sibienilor o aplicație complexă pentru parcare, un modul de raportare a problemelor din oraș în cadrul Sibiu City App și mai multe aplicații web pentru programarea online la ghișeele Primăriei. Prin proiectul SALT continuăm aceste demersuri și eficientizăm instrumentele existente. Concret, la finalul implementării proiectului, fiecare sibian își poate crea un spațiu virtual în relația cu Primăria unde va vizualiza informații cu privire la solicitările sale, va putea consulta situația fiscală, va putea face plăți pentru anumite servicii și are posibilitatea să salveze documentele pe care le utilizează în relația cu autoritatea locală și pe care le va putea atașa la diferitele cereri de servicii pe care le inițiază. Cei care nu dețin mijloace electronice, vor avea posibilitatea să utilizeze un terminal interactiv la sediul Primăriei prin care vor putea depune sau ridica documente și se vor putea efectua plăți.”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Prin acest proiect vom pune la dispoziția sibienilor:

GHIȘEUL UNIC PENTRU CETĂȚENI prin actualizarea platformei de e-administrație, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână

 Pe lângă funcționalitățile existente, vom adăuga servicii electronice noi.

 Se vor unifica în acest Ghișeu Unic serviciile de același tip disponibile în acest moment în diferite module ale site-ului sibiu.ro. Cu alte cuvinte, pe noua platformă de e-administrație va fi înglobată atât secțiunea de plăți, cât și cea de informare și modulele de programări online care în prezent sunt disponibile separat.

 Simplificăm modul de accesare a platformei: fiecare sibian își poate crea pe platformă un spațiu virtual privat pentru relația cu Primăria Sibiu, în care va putea vizualiza informații cu privire la solicitările sale, va putea consulta situația fiscală, va putea face plăți pentru anumite servicii și va putea salva documente pe care le utilizează în relația cu administrația și pe care le va putea atașa la diferitele cereri de servicii pe care le inițiază de pe platformă. Atunci când formulează o cerere, datele sale de identificare vor fi preluate automat din cont, completarea fiind astfel mai simplă și mai rapidă

 Aplicație nouă pentru plata electronică a taxelor și impozitelor locale, de la impozitele pentru proprietate și taxa de salubrizare până la taxa de parcare sau taxa de ocupare și închiriere a domeniului public. Aceasta va fi disponibilă pe sibiu.ro pentru cei care accesează de la computer sau laptop, dar și sub forma unei aplicații mobile pentru cei care utilizează telefonul smart sau tableta.



TERMINAL INTERACTIV pentru servicii electronice

Acesta va permite sibienilor să depună sau să ridice documente eliberate de Primăria Sibiu. În cadrul terminalului se va implementa un modul de plăți electronice cu funcționalități similare celui care va fi disponibil pe site-ul sibiu.ro și care va permite plata acelorași tipuri de taxe. De asemenea, va avea și o secțiune de informare, funcționalități de scanare și tipărire, precum și una pentru plăți electronice.

Acestea sunt cerințele formulate de municipalitate prin caietul de sarcini. În prima etapă de derulare a contractului, firma contractată va analiza și va propune detaliile și coordonatele tehnice ale acestor noi instrumente electronice, furnizând mai multe informații despre tipurile de servicii/documente care pot fi incluse în noul format.

În cadrul proiectului SALT mai urmează să se contracteze serviciile pentru arhivarea electronică a documentele și digitalizarea arhivelor de documente mai vechi, precum și un sistem informatic care să gestioneze documentele din aceste arhive. Beneficiul pentru cetățeni va fi acela că vor putea obține mai repede copii și informații din aceste documente.