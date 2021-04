Cum pot susține sibienii cauza Sus Inima, de sprijinire a persoanelor afectate de cancer

Pentru că nicio persoană nu ar trebui să treacă singură prin cancer, Asociația Sus Inima Sibiu a pus la dispoziție, încă din 2015, primul și singurul centru oncologic din zonă, de care pot beneficia persoane din zona județului Sibiu și nu numai. Zilnic, în jur de 90 de bolnavi din judeţele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara și Alba, se prezintă la singurul aparat de radioterapie din cele patru județe, aflat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Sibiu. În 2020, cu ajutorul donațiilor asociația a înființat cea de-a doua Casă SUS INIMA în București cu o capacitate de 14 paturi, care deservește 179 beneficiari direcți și 908 beneficiari indirecți.

Pentru a contribui la strângerea fondurilor necesare continuării activității Asociației Sus Inima, Promenada Sibiu și-a propus să apeleze la comunitatea sa de clienți și să îi convingă să intre în clubul donatorilor SUS INIMA.

,,E timpul să dăruim speranță” este numele campaniei prin care clienții centrului comercial pot contribui prin cumpărăturile personale la strângerea fondurilor necesare activității casei SUS INIMA. Până pe 15 mai, clienții Promenada Sibiu care fac cumpărături de minimum 100 de lei, se pot înscrie în campanie, iar pentru fiecare client înscris Promenada Sibiu donează 20 de lei către Asociație.

Promenada Sibiu și-a propus ca până la finalul celor 6 săptămâni de campanie să ajungă la 2000 de donatori care s-au alăturat cauzei #susinima.

Pe lângă donația financiară realizată la finalul campaniei de către Promenada Sibiu, ,,E timpul să dăruim speranță” mai are o componentă dedicată Asociației Sus Inima: grădina acestora va beneficia, de asemenea, de o amenajare peisagistică, din partea reprezentanților centrului comercial, astfel pacienții se vor putea bucura de un spațiu în care se pot recrea și în care pot organiza întâlniri de grupuri de suport în aer liber.

Clienții care se vor alătura campaniei vor primi, pe lângă broșa – simbol al campaniei: un accesoriu în formă de inimă, creat și pictat manual cu flori de Nu-mă-uita, și flori simbolice pe care vor lăsa mesaje pentru bolnavii de cancer și pe care le vor planta în Grădină Faptelor Bune amenajată în mall. Aceste flori cu mesaje de încurajare vor fi duse casei Sus Inima. Numărul de clienți care vor dona este identic cu numărul de plante și flori care vor fi plantate în grădina Asociației, pentru ca bonavii de cancer și aparținătorii lor să se bucure, astfel, de o oază de natură, liniște și frumos.

În condițiile în care contextul actual îi face pe pacienți și pe familiile lor și mai vulnerabili, este foarte important ca donațiile să nu se oprească, iar Asociația să își continue activitatea în condiții normale pentru ca tot mai mulți beneficiari să ajungă să se bucure de ajutorul oferit.

Pentru mai multe informații despre campanie și statusul donatorilor:

https://promenadasibiu.ro/evenimente/e-timpul-sa-daruim-speranta/.

Asociația SUS INIMA Sibiu este o organizație de caritate non-guvernamentală înființată în Sibiu în 2015, cu scopul sprijinirii persoanelor afectate de cancer (pacient, dar și îngrijitorul acestuia), pentru care veniturile mici ar însemna o tragică scurtare a vieții. Sprijinul se traduce prin alocarea sau construirea de centre de cazare și activități terapeutice de recuperare și îmbunătățirea calității vieții prin eliminarea stresului și neajunsurilor financiare legate de tratament, transport sau cazare, accent pe nutriție și asigurarea unor mese calde nutritive, consiliere psihologică, art-therapy, grupuri de suport, navigare oncologică, asistență socială.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.