Două fete bătute și înjurate în plina zi în Centrul Sibiului – „Nu ne-a ajutat nimeni”

Două tinere au fost hărțuite de o adolescentă în centrul Sibiului. O copilă de etnie romă le-a agresat verbal, iar apoi a tras de păr una din fete și a trântit-o jos. Totul s-a întâmplat pe pietonala de pe Bălcescu. Cele două au depus plângere la poliție.

Incidentul a avut loc duminică, 11 aprilie, în jurul orei 18:30 pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. Două prietene se plimbau liniștite și savurau o înghețată, moment în care adolescenta a venit la ele cu tupeu și le-a cerut înghețată. Fetele au refuzat-o și și-au continuat drumul. Adolescenta nu a acceptat refuzul și a început să împingă fetele, iar pe una dintre ele a prins-o de păr și a trântit-o pe jos. Acțiunea s-a produs în văzul mai multor persoane, care au decis să nu intervină și au ignorat cele întâmplate.

”Eram pe Nicolae Bălcescu, când dintr-o dată, o fată de etnie romă a început să se împingă în mine și în prietena mea, să ne ceară înghețată. I-am zis să-și vadă de drum, în acel moment a prins-o pe prietena mea de păr și a trântit-o pe jos. M-am apropiat să ajut, însă a repetat incidentul cu mine, apoi a plecat. Era lumină afară, erau mulți oameni, însă nimeni nu a reacționat. De la prietena mea am înțeles ca a recunoscut-o pe această fată de la o terasă la care s-a așezat cu ceva timp în urmă. Vine și la terase și cere bani, daca îi dai, nu e de ajuns, iar daca nu-i dai, te înjură. Am fost victimele unei hărțuiri în urma căreia, eu personal, am rămas cu traume psihologice, fiindu-mi frica să merg pe stradă. Era lume în jur dar nimeni nu ne-a ajutat”, a declarat una dintre victime pentru Ora de Sibiu.

Fetele au depus plângere la poliție

”Luni, 12 aprilie au fost depuse două petiții de către două persoane care reclamă faptul că la data de 11 aprilie, în jurul 18:30, în timp ce se aflau pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Sibiu, au fost agresate fizic și verbal, pe fondul unui conflict spontan de către o persoană de sex feminin, posibil minoră, pe care nu o cunoșteau. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Sibiu desfășoară în aceste cazuri cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și aplicării masurilor legale în consecință.”, a declarat pentru Ora de Sibiu, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.