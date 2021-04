Locuri de muncă disponibile pentru sibieni în Europa

Sibienii pot pleca în străinătate la muncă, prin rețeaua Eures. Peste 1000 de locuri de muncă sunt libere în țări din Uniunea europeană, iar oferta cuprinde mai toate domeniile.

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1030 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Austria – 6 locuri de munca pentru: femeie de serviciu, vânzător înghețată, Chef bucatar, ajutor bucatar;

Belgia – 2 locuri de munca pentru: leader in domeniul angajament clienti;

Danemarca – 5 locuri de muncă pentru: specialist IT –senior dezvoltator, specialist IT – Data Enginner;

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: lucratori in sere și ferme de flori, îngrijitori animale

Germania – 14 locuri de muncă pentru: șofer profesionist, șofer de camion

Italia – 1 loc de muncă pentru asistent senior ICT

Norvegia – 72 locuri de muncă pentru: instalator, instalator ventilatie, ortodont, medic/medic generalist, macelar, dezosator, mecanic semiremorci, mecanic auto si camioane, tinichigiu auto, vopsitor auto, zidar/faianțar;

Olanda – 20 locuri de muncă pentru culegator capșuni, zmeura și praz;

Spania – 900 locuri de muncă pentru: muncitor agricol.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din Sibiu, unde consilierul EURES îi poate îndruma.