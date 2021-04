Noi criterii de carantinare a localităților – Se iau în calcul testările, rata incidenței și gradul de ocupare din spitale

Ministerul Sănătății a elaborat un ordin prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI.

Ministerul Sănătăţii a modificat ordinul care cuprinde criteriile pentru instituirea carantinei zonale, documentul fiind deja publicat în Monitorul Oficial. Pentru municipiile metropolitane cu peste 100.000 de locuitori se au în vedere şapte criterii, între care numărul de teste, rata de pozitivare, incidenţa, gradul de ocupare al paturilor, dar şi trendul în ultimele 14 zile. Carantina zonală încetează în momentul în care rata de infectare scade sub 3 la mie.

Ordinul, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Documentul introduce un punctaj pe baza unei grile.

Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori pot intra în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte.

Pentru încetarea carantinei este prevăzut un singur criteriu, respectiv rata de incidență de sub trei cazuri la o mie de locuitori.

În Monitorul Oficial a fost publicat, marţi seară, Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

”Art. I. — Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 22 iulie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.”

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 9. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”, este ordinul publucat în Monitorul Oficial.

Potrivit anexelor care fac parte din Ordin, pentru municipiile cu peste 100.000 de locuitori se iau în calcul 7 criterii, punctajul care trebuie atins fiind de ”minimum 60 de puncte”.

Pentru restul zonelor, se au în vedere cinci criterii, punctajul care trebuie atins fiind de 70 de puncte.

Potrivit documentului, carantina zonală încetează la o rată de infectare care scade sub 3 la mie.

Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper (la numărul de teste, n.r.), însă toți membriiparticipanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală”, a spus Moldovan.

Ea spune că ordinul nu e „mai dur”, ci „mai obiectiv” comparativ cu vechiul ordin, deoarece are indicatori cuantificabili. Noutatea este că se referă și la zone metropolitane, unde oamenii circulă mult între localități.

„E foarte important să știm un aspect macro, pentru că degeaba închidem doar o localitate mică – dacă va fi să se închidă, nu zic că e cazul acum – e important să știm ce e de făcut”, a spus Moldovan.