Inter Sibiu revine oficial la viață – Teodor Birț: „Începem totul de la zero. Ne dorim să ajungem în liga 1”

Echipa care a făcut cele mai mari performanțe în fotbalul sibian în ultimii cincizeci de ani revine la viață. Fostul președinte al lui FC Hermannstadt spune că FC Inter Sibiu este un proiect care începe de la zero. Primul meci se va disputa sâmbătă pe terenul din Rășinari împotriva ACS Alma.

O mână de oameni, printre care și Teodor Birț, fostul președinte al FC Hermannstadt, readuc la viață cea mai titrată echipă din fotbalul sibian. Inter Sibiu va disputa primul meci oficial din liga a IV-a cu ACS Alma, iar acest lucru se va întâmpla sâmbătă, 17 aprilie. Deocamdată Inter va evolua la Rășinari. ”Avem opt meciuri de jucat. Bineînțeles că vrem să le câștigăm pe toate. Vom evolua în prima partidă la Rășinari”, a spus Birț pentru Ora de Sibiu.

Primul pas: liga 3. Apoi spre liga 1

Principalul obiectiv imediat al clubului sibian este acela de a promova în Liga a III-a. ”Vrem să promovăm în liga 3. Nici nu ne gândim la altceva. Apoi desigur că ne dorim să creștem de la an la an și să ajungem în prima divizie și să readucem acest nume de legendă al fotbalului românesc, acolo unde îi este locul”, a mai spus Birț.

Călin Trohin este cel care va antrena echipa și totodată tehnicianul cu care Inter vrea să promoveze din liga a-4a. „Antrenorul echipei este Călin Trohin. Lotul echipei se va definitiva în seara aceasta (n.red.: joi). Va fi un lot cu care să atacăm promovarea”, spune Teodor Birț. Meciurile de pe teren propriu vor fi disputate la Rășinari.

Proiect nou – Vechiul palmares, o enigmă

Teodor Birț spune că Inter Sibiu este o echipă nouă, care nu are deocamdată palmaresul grupării înființată în anii 80. „Inter Sibiu este un proiect pe care îl începem de la zero. Dorim să continuăm povestea echipei care a făcut istorie la Sibiu. Legat de palmares, deocamdată nu vă pot spune nimic concret pentru că nimeni nu știe cine îl are. Am căutat peste tot. Am întrebat pe la toate instituțiile abilitate. Nimeni nu știe nimic”, a declarat Birț.