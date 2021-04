Pandemia a scumpit casele la Sibiu – Se caută mai ales cele cu grădină

Lockdown-ul de anul trecut, dar și perioadele de izolare sau carantină ne-au luat pe toți prin surprindere. De mai bine de un an locuințele au devenit locul în care ne petrecem cel mai mult timp. Cei care locuiesc în apartamente de bloc au resimți ”îngrădirea” cel mai puternic. E greu să stai închis între patru pereți fără să poți ieși pe un petec de iarbă sau pe o terasă, la soare. De aceea, cei care doresc să își cumpere o locuință se îndreaptă către o casă cu grădină. Tot mai mulți sibieni au căutat astfel de oferte pe piața imobiliară în ultimul an. Cererea mare a dus la creșterea prețurilor, dar scumpirea metrului pătrat a fost cauzată și de scumpirea materialelor de construcții.

Cerere cu 10% mai mare

Sibienii, după experiența pandemiei, caută tot mai multe case. Agenții imobiliari spun că cererea din anul 2020 a crescut față de 2019 cu 10%, iar trendul este în continuare ascendent. ”De când a început pandemia tot mai mulți clienți se îndreaptă către o casă. Foarte cerute sunt și apartamentele cu grădină, cele de la parter, sau penthouse-urile cu terasă mare. Toate aceste locuințe au plus valoare datorită spațiului exterior”, spune agentul imobiliar Florin Bobe de la Edil Investments.

Și clienții agenției SmartSib Imobiliare au căutat cu preponderență case în ultimul an. ”În ultima perioadă s-a modificat structura cererii. Se caută case cu grădină, apartamente cu terasă mare unde se poate ieși la aer și penthouse-uri. Acestea se vând primele în orice construcție nouă. Clienții vor să își asigure un spațiu exterior. Tocmai pentru că cererea este foarte mare, iar oferta redusă pe acest segment, eu am vândut de exemplu o casă în stadiul de proiect, ceea ce înainte nu se prea întâmpla. Actele erau ieșite, am fost cu clientul care a văzut terenul și schița casei. Și a cumpărat”, spune Oana Păcuraru, agent imobiliar.

Agenții imobiliari spun că cei care caută acum o casă fac parte și din categoria celor care doresc să se mute din apartament, dar și cei care își cumpără o locuință pentru prima dată. ”Am locuit într-un apartament de două camere. Ne-am propus să cumpărăm tot un apartament, dar mai mare, de 3 sau chiar 4 camere. Dar, în timpul pandemiei, când am fost nevoiți să stăm în casă, ne-am dat seama că cel mai bine e să ne căutăm o casă. Nu foarte mare, dar să aibă un pic de grădină unde să ne petrecem timpul, pentru cine știe cât va mai dura situația asta”, spune Mădălina Popa, o sibiancă ce tocmai a semnat contractul pentru o casă în Șelimbăr.

Prețuri mai mari

Cererea mare pentru case a dus automat la creșterea prețurilor. ”Față de 2019 prețurile au crescut cu 15-18%, iar față de anul trecut cu 10%. Creșterea vine și din cererea foarte mare și oferta puțină, dar și din faptul că a crescut prețul materialelor de construcții. Metrul pătrat construit la alb ajunge acum între 1000 și 1100 de euro, indiferent de zonă. Și aici vorbim și despre apartamente, nu doar de case. Dar, în același timp, deși se caută case, se caută casele mai micuțe- duplex-uri, triplex-uri, care nu depășesc 120 de metri pătrați utili. Dar, oricât de mică e casa, cererea esențială este să aibă spațiu exterior”, spune Florin Bobe de la Edil Investments.

”După părerea mea prețurile chiar au explodat în ultimul an. un duplex a ajuns de la 125.000 de euro, la 145.000- 150.000, adică cu 20% mai mult. La creșterea aceasta au contribuit și scumpirea materialelor, dar și cererea mare pe care o au sibienii. Iar oferta nu este foarte variată. Tocmai din acest motiv se vinde foarte repede orice apare nou pe piață, cum am spus, uneori chiar din faza de proiect” spune Oana Păcuraru de la SmartSib Imobiliare.

Zonele căutate rămân cele ”clasice”- Calea Cisnădiei, Șelimbăr. Dar, Cristianul este din ce în ce mai căutat și orice cartier care se ridică la periferia Sibiului. Cei care cumpără o casă se împart în două categorii: cei care doresc să o achiziționeze la gri sau gri avansat și să continue lucrările în regim propriu și cei care doresc să cumpere locuința la cheie, tocmai pentru a nu-și mai încărca timpul cu supravegherea lucrărilor și căutarea meșterilor.