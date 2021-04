Pericol la Sibiu – ATI-ul modular, suprasolicitat – ”E un risc de deconectare a aparatelor”

De câteva săptămâni, de când valul trei al pandemiei a ”lovit” din plin și Sibiul, secția de Terapie Intensivă Covid este din nou plină, toate paturile fiind ocupate. Pacienții care ajung aici sunt conectați la mai multe aparate, toate solicitând aproape de maxim rețeaua electrică. firma care asigură mentenanța sistemului electric de aici a atras atenția că doar 25 e paturi pot funcționa fără niciun fel de risc. În acest moment toate cele 28 de paturi sunt ocupate și cu aparatele în priză.

Modularul ATI covid a fost proiectat pentru a ”găzdui” 25 de paturi cu aparatura necesară. Pe parcurs însă, din cauza numărului mare de pacienți care au nevoie de tratament în această secție, s-a hotărât suplimentarea numărului de paturi până la 28. Doar că acest lucru a însemnat o încărcare suplimentară a rețelei electrice. Recomandarea firmei care asigură mentenanța rețelei electrice în modular a fost ca doar 25 de paturi pot funcționa în siguranță.

”Cei de la Spital ne-au chemat să verificăm la acel moment rețeaua, pentru că voiau să mai bage trei paturi pe lângă cele 25. Rețeaua din modular a fost proiectată inițial pentru 25 de paturi. Am verificat, am spus că în siguranță pot funcționa 25 de paturi. 28 de paturi deja e limita maximă și există riscuri. Cu 28 de paturi instalația funcționează la parametrii maximi. Am verificat calibrarea protecțiilor, dacă cablul care alimentează instalația mai suportă alimentarea a trei paturi. Cei de la spital ne-au întrebat, noi am făcut măsurătorile, verificările și am făcut recomandarea că 25 de paturi pot funcționa fără riscuri”, spune Mircea Conceliu, directorul firmei care se ocupă de mentenanța rețelei electrice a modularului ATI.

Risc de decuplare

Mircea Conceliu spune că la 28 de paturi care funcționează concomitent riscul ca siguranțele să sară este foarte mare. ”Nu este risc de incendiu, pentru că atunci când rețeaua este suprasolicitată cad siguranțele. Dar, dacă acest lucru se întâmplă se decuplează aparatele, ventilatoarele, monitoarele, ce aparate se folosesc acolo. Evident că ele pot fi recuplate, doar că în acele momente, mai ales într-o astfel de secție, poate interveni acel moment de derută, durează puțin până se recuplează. De aceea recomandarea noastră a fost pentru 25 de paturi”

Managerul Spitalului – ”Nu există riscuri”

Florin Neag, managerul spitalului Județean Sibiu spune că în modularul ATI nu există riscul decuplării aparatelor de la rețeaua electrică. ”Recomandarea celor de la mentenanță a fost să funcționeze 25 de paturi, dar ne-au spus că pot funcționa și 28 de paturi cu o încărcare a rețelei la 98%. Pentru mine asta este mai puțin de 100%. În plus, nu există riscuri, pentru că acele aparate au sisteme de avertizare dacă scade tensiunea, nu există să nu observăm lucrul ăsta. Și tocmai pentru a reduce la minim orice risc, nu dăm voie să se folosească niciun fel de aparate din exterior. Nu se folosesc încărcătoare de telefon, reșouri, încălzitoare de apă, absolut nimic, iar aceste lucruri se verifică constant”, spune Florin Neag.

Managerul Spitalului Județean spune că decizia de a aproba funcționarea tuturor celor 28 de paturi a fost luată în cunoștință de cauză și pentru a veni în sprijinul pacienților. ”Avem aprobare de la DSP pentru 28 de paturi. Ce să facem în acest caz? Să încercăm să fugim de responsabilitate sau să monitorizăm și să folosim totul la maxim? Pentru medici și asistente presupune o muncă în plus poate, monitorizarea constantă, dar numai așa putem asigura pentru încă trei pacienți tratamentul de care au nevoie. Ce să facem? Să alegem care trei pacienți nu intră la ATI, noi având paturile?”, spune Florin Neag.

Rețeaua va fi recalibrată

Managerul spitalului spune că cel mai târziu săptămâna viitoare rețeaua electrică din modularul ATI va fi divizată, tocmai pentru a reduce încărcarea. ”S-a semnat deja contractul pentru execuția lucrării. Vom extinde rețeaua electrică din modular, tocmai pentru a împărți încărcarea rețelei. Se vor monta prize care vor fi legate la o a doua rețea. Acum suntem în faza de planificare, pentru că pentru a executa lucrarea paturile trebuie mutate, apoi aduse înapoi, și e nevoie de planificare. Dar, săptămâna viitoare se va realiza lucrarea”, spune Florin Neag.