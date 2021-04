Scandal între vecini la Gura Râului – ”M-au bătut și au vrut să-mi scoată un ochi”

Conflict între doi vecini de teren din Gura Râului, soldat cu bătaie și plângere penală. Un bărbat a fost amenințat și bătut de doi consăteni, tată și fiu, care pretind la o bucată de teren ce nu le aparține.

Luni a fost o zi cu ghinion pentru un bărbat din Gura Râului. În timp ce se afla la lucru pe câmp, pe un teritoriu care îi aparține, bărbatul a fost amenințat și bătut de doi consăteni. Acesta spune că indivizii arendează un teren aflat în imediata vecinătate și că cei doi l-au mai amenințat anterior să nu mai vină acolo, pretinzând ei la bucata de teren. De data aceasta, cei doi nu s-au limitat doar la agresiunea verbală ci au apelat și la violența fizică. Mai mult decât atât, i-au spart și geamurile de la tractor, furându-i telefonul.

”M-au amenințat în legătură cu un teren. Ei au un teren în arendă lângă mine. Au zis că mă omoară și că nu am ce căuta acolo. Au spart geamurile de la tractor și m-au bătut, au încercat să-mi scoată ochiul drept. Mi-au furat și telefonul. Am fugit după ei și iar mi-au aplicat lovituri în zona feței. Am chemat smurd-ul și am fost la spital.”, spune bărbatul bătut.

Poliția cercetează cazul

Bărbatul a mai spus că cei doi, tatăl și fiul care l-au agresat au mai avut incidente similare și cu alte persoane din localitate. Acesta a depus și o plângere la poliție, iar după ce s-a aflat despre cele întâmplate, și alte persoane care au avut incidente cu ce doi agresori au mers la poliție și au depus plângeri.

”În cauză, la nivelul Poliției Orașului Săliște, se fac cercetări în vederea stabilirii situației de fapt, urmând a fi aplicate măsuri legale în consecință.”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.