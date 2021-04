Ursu de la Cisnădie a dat poliția în judecată – „Mi-au dat amendă fiindcă m-au văzut pe stradă”

Ursu Ioan, cunoscut drept Ursu din Cisnădie, a dat poliția în judecată. Sibianul vine cu acuzații la adresa oamenilor legii care l-au amendat și i-au întocmit dosar fiindcă a încălcat măsura izolării.

Potrivit polițiștilor sibieni, Ursu Ioan ar fi fugit din izolare în data de 6 aprilie, deși era infectat cu COVID-19. Oamenii legii spun că bărbatul a fost depistat de polițiștii din cadrul Orașului Cisnădie încălcând măsura izolării, astfel că a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei. „În cursul zilei de 6 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au depistat un localnic în vârstă de 32 de ani care a încălcat măsura izolării, bărbatul fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.000 de lei”, a transmis la acea dată Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

„Au mințit. I-am dat în judecată”

Tânărul din Cisnădie spune că toate afirmațiile poliției sunt neadevărate, începând de la cuantumul amenzii aplicate până la depistarea acestuia în afara domiciliul pe când era infectat cu COVID-19.

„Toate afirmațiile sunt niște minciuni. I-am dat în judecată deja. (…) Am primit acasă un proces verbal, în care scrie că am fost observat în trafic de patrula poliției. Pe baza asta ei mi-au dat o amendă, că am fost văzut în trafic, dar nu m-a oprit nimeni. Scrie clar că m-au observat în zona Șelimbăr în trafic. Întrebarea mea e asta. Dacă au știut că sunt în izolare și m-au observat, de ce nu m-au oprit? Nici măcar nu eram eu cu mașina, nu am ieșit din casă”, spune Ursu din Cisnădie.

Cisnădianul spune că pe procesul verbal este trecută o sancțiune contravențională în valoare de 1.000 de lei. „Vreau să spun lucrurile pe nume. Tocmai de asta am făcut și contestație la amendă. Pe procesul verbal apare că am luat amendă de 1.000 de lei, însă polițiștii au transmis în presă că amenda e de 4.000 de lei. Cine minte?”, spune tânărul.