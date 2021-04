FC Hermannstadt începe cursa imposibilă – Sibiul joacă la Chindia în primul meci din play out

FC Hermannstadt debutează sâmbătă în play-out-ul Ligii 1, sezonul 2020-2021, într-un meci disputat în deplasare, contra celor de la Chindia Târgoviște. FCH pornește de pe locul 9 în clasament, cu 13 puncte după înjumătățirea punctelor obținute în sezonul regulat. De cealaltă parte, gazdele din Târgoviște încep play-out-ul de pe locul 3, cu 20 de puncte.

Pentru această confruntare, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt, Eugen Beza, nu se va putea baza pe serviciile fundașului central argentinian, Patricio Matricardi – suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. De asemenea, mijlocașul ghanez Bright Addae, extrema olandeză Stanley Elbers și fundașul central Ionuț Stoica sunt indisponibili datorită unor accidentări la antrenamente.

,,Începem play-out-ul concentrați pe fiecare meci în parte. Avem în față 9 meciuri decisive pentru noi și pentru parcursul echipei noastre în Liga 1. După meciul câștigat cu F.C.Argeș, din care am avut multe de învățat, dar și după eșecul din deplasarea de la Iași am putut să tragem unele concluzii care sper să ne fie de un real folos în acest debut de play-out contra Chindiei. Este un adversar dificil, o echipă care a realizat lucruri frumoase în sezonul regulat și s-a luptat până în ultimul meci pentru play-off. O echipă antrenată de Emil Săndoi, un antrenor respectat în fotbalul românesc, cu un stil de joc bine așezat în teren. Dar și noi suntem conștienți că avem ocazia să ne revenim și să intrăm cu dreptul în acest nou început. Ne dorim asta pentru noi, pentru familiile noastre, dar și pentru suporterii noștri! Toți jucătorii apți pentru această partidă trebuie să dea totul meci de meci ca să reușim ce ne-am propus – evitarea retrogradării.”, a declarat Eugen Beza, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt.

În sezonul regulat, FCH a învins în deplasare Chindia Târgoviște cu 3-1 în etapa a IV-a, iar în retur scorul a fost egal, 1-1. Chindia Târgoviște vs A.F.C.Hermannstadt se va disputa sâmbătă, 17 aprilie 2021, ora 15, pe stadionul Gloria din Buzău. Partida va fi fără spectatori în tribune, în conformitate cu normele sanitare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.