Bătrânel din Cisnădie păcălit de un samsar – Are de plătit taxe și amenzi de peste 7.000 de lei

Un pensionar din Cisnădie a fost păcălit de un samsar. Omul are de plătit un impozit uriaș, după ce individul a înscris o mașină pe numele cisnădianului și s-a făcut nevăzut. Bărbatul spune că are de plată peste 7.000 de lei, iar în condițiile în care pensia lui este de 800 de lei, nu poate să achite datoria. A fost îndrumat să acționeze în instanță, însă nu poate suporta nicicum cheltuielile pentru avocat.

Mihai Miron are 65 de ani și locuiește în Cisnădie. În urmă cu trei ani, un amic de-al său, samsar care aducea mașini din străinătate, l-a convins să înscrie un autoturism marca Volkswagen Transporter pe numele lui ca să plătească mai puțin la înmatriculare. „Mi-a zis că o înmatriculează pe numele meu ca să plătească el mai puțin, că eu am vârsta mai mare, și am fost de acord, m-am gândit că îi fac lui un bine”, spune pensionarul.

Fiindcă bărbatul a acceptat ca mașina să fie înmatriculată pe numele lui, taxele provenite din impozit, amenzile și alte abateri ajung la Cisnădie, la adresa de domiciliu a omului păgubit. Acesta spune că are de plătit 7.000 de lei, dar nu își permite și nici nu vrea să achite aceste sume, fiindcă mașina nu i-a aparținut niciodată.

„Eu am dat mașina furată, dacă am văzut că nu mai plătește impozitul. M-au chemat la poliție la Cisnădie. Le-am zis să-mi caute mașina, să plătească el. Era impozitul vreo 1.000 de lei atunci, acum 2-3 ani, mi-a tras din salariu că pe atunci lucram. (…) Samsarul e plecat din țară, e în Germania. El a vândut și mașina între timp. M-am dus la Parchet, mi-a venit scrisoare acasă, să pun avocat. Dar de unde să pun când eu am pensie 800 lei? Plus Fiscul, care trage încă 700 de lei că atât s-a adunat, îmi trage din pensie. Plătesc impozitul, n-am nici mașină, n-am nici carnet măcar. Amenzi tot ce a luat el au venit la mine. Mă interesează să se sesizeze Parchetul, atât”, spune Mihai Miron.

Bărbatul spune că a depus plângere la poliție și a trimis o notificare către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Acesta ar trebui să-l dea în judecată pe samsar pentru țeapa de zile mari pe care i-a tras-o.