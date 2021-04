Oferte de vară irezistibile pentru şoferi, la IONY

Odată cu trecerea de la anotimpul rece la cel cald, o preocupare serioasă pentru conducătorii auto este schimbul anvelopelor de iarnă cu cele de vară. De ce e bine să facem acest schimb? Deoarece, astfel, ne asigurăm un nivel ridicat de confort acustic, atât în ​​interiorul cabinei, cât şi în exterior, un grad ridicat de control şi cuplu de frânare pe orice tip de drum, elasticitate şi flexibilitate. Aşadar, alegerea unor anvelope de vară de calitate este soluţia optimă pentru siguranţa şi confortul întregii familii!

Patru anvelope, la preţ de trei

Tocmai pentru că vorbim despre un aspect foarte important, oferta Iony Grup este cu atât mai atractivă! Astfel, la IONY revine şi în acest sezon super oferta de vară: plăteşti trei anvelope de vară, iar pe cea de-a patra o primeşti gratuit! Montajul este inclus, plătindu-se doar echilibratul roţilor. Oferta include, de asemenea, şi un cadou – un gel igienizant Dreissner, un ajutor binevenit în această perioadă de pandemie, în care igienizarea frecventă a mâinilor este recomandată. Mai mult decât atât, la IONY Grup continuă oferta promoţională destinată anvelopelor de iarnă şi celor all season, în limita stocurilor încă disponibile. ,,Aşteptăm şoferii din Sibiu şi nu numai, în magazinele IONY Grup, pentru a beneficia de promoţiile noastre, în special pentru anvelopele de vară, pentru că deja anotimpul cald ne bate la uşă. Din experiența anului trecut, ne-am aprovizionat cu o gamă largă de anvelope, astfel încât să asigurăm un stoc consistent, si să menținem oferta pe întreaga perioadă a sezonului. Avem orice tip de anvelope, dimensiune sau brand, iar soluţii sunt pentru toate cerinţele şi nevoile clienţilor noştri”, a precizat Ioan Băra, managerul IONY Grup.

Toate drumurile duc la IONY

Alegerea magazinelor şi a service-urilor IONY oferă şoferilor sibieni nu doar siguranţă pe şosele, ci şi confort şi eficiență. Proprietarii de autoturisme care aleg IONY sunt scutiţi de drumuri în plus, deoarece cu oferta „3+1 GRATIS”, anvelopele achiziţionate din magazine vor fi montate gratuit în service-urile companiei. Astfel, la o singură vizită în magazinele IONY, un şofer poate beneficia şi de consultanță de specialitate în alegerea tipului potrivit de anvelope, şi de programare pentru montajul gratuit.

„E important ca șoferii sibieni să se programeze din timp pentru schimbul de anvelope, pentru că deja anotimpul cald își face simțită prezența, și noi ne dorim să le garantăm și costuri avantajoase, dar și un timp minim de așteptare pentru montaj”, mai spune Ioan Băra.

Mereu la dispoziţia clienţilor

Cei interesaţi de super oferta sezonului au la dispoziţie un număr de telefon dedicat, HOTLINE-ul pentru anvelope IONY. Astfel, apelând numărul de telefon 0725221758 puteţi obţine toate informaţiile despre mărci, dimensiuni şi preţuri. „Am căutat mereu să le oferim clienților variante pentru o comunicare cât mai directă. Timpul e tot mai prețios, pentru toată lumea, iar dacă cineva are nevoie de o informație rapidă, și noi trebuie să ne adaptăm, și să o putem oferi atunci când e nevoie de ea. De aceea am lansat HOTLINE-ul pentru anvelope, o linie telefonică dedicată ofertei. Tot din dorința de a le fi mereu la dispoziție clienților, menţinem activă comunicarea prin pagina de Facebook, şi am implementat în site-ul IONY și un buton WhatsApp, prin intermediul căruia oricine are o întrebare sau o solicitare, ne poate scrie direct”, adaugă Ioan Băra. Bineînțeles, specialiștii IONY Grup vă stau la dispoziție în continuare şi în cele 2 locații din oraş – strada Henri Coandă Nr.63 B, sau Vasile Cârlova din cartierul Ştrand.