Fostul președinte USR Sibiu s-a înscris în AUR – Raluca Amariei: ’’Am decis: merg mai departe’’

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat marți seară înscrierea în partid a doi dintre fondatorii USR, Raluca Amariei şi Dan Rădulescu. Raluca Amariei este fost vicepreședinte USR România și fost președinte al USR Sibiu.

„Doi foşti lideri ai Uniunii Salvaţi România (USR), din aripa conservatoare a formaţiunii, aderă la AUR. Este vorba despre Raluca Amariei, fost vicepreşedinte la nivel naţional şi fostul lider al filialei judeţene Sibiu a USR, şi Dan Rădulescu, fost deputat USR, membru fondator şi preşedinte al filialei judeţene Prahova. După ce Amariei şi Rădulescu au demisionat din USR în 2020, ca urmare a diferenţelor tot mai accentuate de viziune şi de orientare doctrinară, aceşti au decis să se alăture AUR, singurul partid care îşi fundamentează activitatea pe patru mari valori: familia, naţiunea, credinţa şi libertatea”, precizează AUR într-un comunicat transmis, marţi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, Raluca Amariei a declarat că a acceptat invitaţia liderilor AUR, George Simion şi Claudiu Târziu, de a participa la această „construcţie îndrăzneaţă, care are acum şansa să demonstreze că este o alternativă credibilă şi serioasă în politica românească”.

’’Am cântărit, am măsurat și am decis: merg mai departe. Mă încăpățânez să continui misiunea pe care mi-am asumat-o acum cinci ani, de a contribui la schimbarea clasei politice din România. Începând de astăzi voi pune umărul la dezvoltarea si profesionalizarea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din poziția de vicepreședinte. Am acceptat invitația celor doi copreședinți George Simion și Claudiu Târziu de a participa la această construcție îndrăzneață și le mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au arătat-o. Am întâlnit în AUR oameni integri, animați de dorința de a face bine (în) România. Cu unii dintre ei am lucrat deja și mă bucur că s-au alăturat acestui demers. Alianța pentru Unirea Românilor a ajuns în Parlament anul trecut pe fondul unui vot de protest. Acum are șansa să demonstreze că este o alternativă credibilă și serioasă în politica românească. Îmi doresc ca în 2024 Alianța pentru Unirea Românilor să fie opțiunea de vot pentru cei mai mulți români, singura formațiune care merită o șansă în momentul de față’’, spune Raluca Amariei.