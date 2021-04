Tu stii care este cel mai potrivit semineu pe lemne? Recomandari si reguli!

Experienta noastra are o istorie de 20 in domeniul semineelor si in toti acesti ani, cea mai frecventa intrebare pe care am primit-o a fost: ,,cum stiu care este cel mai potrivit semineu? Ce ar trebui sa cumpar?” Deoarece nu toti ne gandim la acelasi lucru atunci cand spunem ,,cel mai bun”, noi dorim sa iti oferim raspunsul la intrebarea: ,,cum poti lua cea mai buna decizie in functie de raportul calitate-pret la un semineu?”.

In zilele noastre e mult mai dificil sa faci alegerea corecta decat era in trecut, deoarece exista mult mai multe variante pe piata semineelor iar, datorita tehnologiei si metodelor de promovare existente acum, exista riscul ca produsul pe care l-ai ales sa nu corespunda nici pe departe cu imaginea creata online care ti-a fost prezentata initial. Asadar, acorda-ti timp si documenteaza-te cat mai bine inainte de a lua decizia finala!

Felul semineului

In acest domeniu, avem de-a face cu 2 categorii mari de seminee: cele personalizate, ce sunt construite conform unui proiect de constructie, in functie de cerintele clientului, si cele de serie care sunt direct asamblate.

In cazul primului tip de semineu pe lemne– cel personalizat – manopera ajunge la un cost mai ridicat si de asemenea ai nevoie de o persoana specializata in domeniul termic pentru a elimina orice posibil accident cauzat de o instalare necorespunzatoare.

Cea de-a doua categorie – semineul in serie – reprezinta o noutate in domeniu, in tara noastra. Un asemenea semineu vine direct asamblat si gata de amplasare, in aceasta categorie intrand semineele modulare prefabricate. Acest tip de semineu aduce cu el si costuri mai mici din moment ce poate fi asamblat de orice persoana putin priceputa!

Functia primara

Aici trebuie sa scoatem in evidenta faptul ca acel semineu care isi indeplineste cel mai bine obiectivul pentru care a fost creat este cu siguranta cel mai potrivit. Exista doua variante disponibile, conform functiei principale a acestuia.

Prima o reprezinta semineul care incalzeste doar incaperea in care este amplasat, mai exact camera de zi, livingul, sau o incapere de tip open-space. Cea de-a doua varianta este data de incalzirea unei suprafete ce poate cuprinde mai multe camere, la fel cum pe un gratar peleti se pot gati mai multe preparate o data!

Suprafata pe care iti propui sa o incalzesti

Chiar daca te gandesti la un semineu de calitate care sa incalzeasca o camera de zi sau iti doresti unul care sa ofere caldura mai multor incaperi, este esential sa iei in considerare suprafata vizata. Daca alegi un semineu prea mare, acesta va ajunge sa consume mult mai mult pentru o suprafata mica iar daca achizitionezi un semineu prea mic, acesta va esua in a incalzi intreaga suprafata dorita. Alege in functie de suprafata!

Cat de mult va fi folosit semineul?

In cazul in care iti propui sa folosesti semineul in fiecare zi si pe toata perioada anotimpului rece, este vital sa optezi pentru modelele de focar mai robuste (fonta) care dispun de o durabilitate mai mare. Daca nu crezi ca semineul va fi folosit foarte des, atunci cea mai practica solutie ar fi un semineu samotat pentru a nu avea parte de reziduri si funingine pe sticla. Acest tip de semineu este proiectat si pentru un design mai estetic, din moment ce va fi folosit mai rar.

Brandul semineului si eficienta

Un brand de incredere si recunoscut pe piata semineelor este esential in alegerea celui mai bun tip de semineu. Daca te intrebi de ce, cel mai plauzibil raspuns ar fi ca acesta va fi mereu prezent pe piata termicelor, in cazul in care vei avea de-a face cu diferite defectiuni in cazul unui produs.

Achizitionarea unui semineu reprezinta o investitie mare si de lunga durata, asadar, cel mai probabil, vei avea nevoie de diferite schimburi ale unor piese sau consumabile iar posibilitatea achizitionarii acestora direct de la producator si in viitor, este vitala! Din acest motiv, e important sa te asiguri mereu ca brandul pentru care optezi este unul recunoscut si care va fi mereu gata sa remedieze si sa isi asume responsabilitatea pentru orice tip de problema aparuta in timp.

Diferenta dintre un brand de inalta calitate si unul fara renume pe piata este considerabila si la fel sunt si serviciile oferite si raportul calitate-pret.

Calitatea produsului

Pretul semineelor de pe piata termicelor poate fi cuprins intre 150 euro (gama entry-level) si 5000 de euro sau mai mult (gama premium sau de lux). Pe langa asta, tot aceste branduri pot dispune de 2 sau 3 calitati distincte conform esantionului, si in mod logic si pretul va fi distinct in functie de nivelul de calitate pentru care s-a optat. Considerand acelasi timp de rationament, exista o posibilitate mare ca, alegand sa cumperi cel mai bun semineu de la un brand de calitate medie, sa iesi mult mai in avantaj decat daca ai cumpara un produs entry-level de la un brand de top!

Prin urmare, fii mereu atent la materialele care intra in structura unui semineu de top, cum ar fi: grosimea fontei sau a tablei, greutatea totala a dispozitivului, duritatea samotei, vopseaua folosita, extrasele, optiunile oferite, etc. Este esential sa nu se creeze o confuzie intre calitate si functionalitate: calitatea ilustreaza perioada te timp in care te vei bucura de semineu tau! Informeaza-te corespunzator si compara mereu produsele intre ele pentru a face cea mai buna alegere!

Materialele aditionale pot fi esentiale!

De nenumarate ori oamenii aleg un focar de semineu special sau un semineu tip soba de sine statator cu particularitati foarte bune insa scapa din vedere racordarea la cosul de fum sau materialele aditionale. Materialele de calitate slaba pot afecta intregul sistem termic si exista totodata materialele care au fost excluse de ani buni din structura semineelor (vata, azbest) din cauza problemelor de sanatate pe care le cauzau. Asa ca fii atent ca toate elementele semineului sa fie corespunzatoare si calitative, nu doar focarul!

Procesul ulterior de intretinere si curatare

Exista anumite modele de focare de semineu care necesita o curatare mai frecventa din cauza depunerilor de funingine mai mari, iar altele la care intretinerea este putin mai simpla. Semineele de fonta se numara printre cele care necesita o intretinere regulata iar un semineu cu samota va dispune de o sticla mai curata si o cantitate de cenusa mai redusa.

Semineele cu straturi de sticla multiple necesita de asemenea un proces mai lung de curatare iar cele care stau cel mai bine la capitolul intretinere au si un pret mai ridicat. Acest lucru poate veni in beneficiul persoanelor ocupate si cu un program zilnic incarcat!

Randamentul semineului

Randamentul semnifica cantitatea de combustibil (lemn) necesara pentru a obtine caldura – un randament mai mare inseamna un consum mai mic de lemne deci, o cantitate mai mica de cenusa. Iti indicam sa tii cont si de acest aspect la achizitionarea semineului potrivit!

Raportul pret-calitate

In cele mai multe cazuri, totalitatea aspectelor prezentate anterior se pot reduce la un singur factor important, si anume raportul pret-calitate. Datorita neinformarii clientului cu privire la specificatiile produsului, multe branduri privesc asta ca pe un avantaj si atunci ajungeti sa cumparati un semineu care se dovedeste a fi ineficient. Printre cele mai faimoase produse cu un raport pret-calitate foarte bun se numara semineele de tip ,,tractor” tocmai pentru ca sunt scoase pe piata in principal pentru profitul generat si sunt promovate si in mediul online, fiind cele mai accesate si vizualizate de catre clienti.

Economiseste si alege in avantajul tau!

Achizitionarea si amplasarea unui semineu nu este un proces usor, cu atat mai mult ca focul poate fi distructiv! Chiar si cele mai mici detalii si aspecte trebuie luate in considerare pentru a avea garantia ca familia si caminul tau nu sunt supuse unui risc. Daca alegi un semineu care trebuie construit, atunci procesul necesita o si mai mare atentie deoarece alegerea un tip de material de slaba calitate sau necorespunzator, poate aduce surprize nedorite: un miros neplacut, disfunctionalitate sau costuri ulterioare exagerate.

Poti afla mai multe despre acest lucru in articolul: Etape reguli constructie semineu!

Esti sigur ca meseriasul pe care l-ai ales are experienta in acest domeniu?

Meseriasul joaca un rol esential mai ales atunci cand optati pentru un semineu care necesita construire si, din acest motiv, trebuie sa va indreptati spre o persoana specializata exclusiv intr-un astfel de domeniu. Munca unui profesionist cantareste mult mai mult decat calitatea materialelor asa ca ai nevoie de cineva pasionat si care isi asuma toata responsabilitatea pentru munca depusa!

O persoana calificata pe un asemenea domeniu colaboreaza cu branduri recunoscute si are ani de experienta si practica in spate, nu doar experimenteaza pe cheltuielile clientilor. Cere un portofoliu de prezentare, lucrari realizate de persoana respectiva si informatii in acest domeniu pentru a fi sigur ca meseriasul pe care l-ai ales se va ridica la standardele pe care ti le-ai propus.

Cosul de fum vine cu orice semineu sau poate fi montat?

Este esential sa fiti constienti ca nu orice semineu se potriveste cu orice cos de fum iar multe persoane intampina situatia in care doresc montarea unui semineu in caminul lor, insa locuinta nu permite acest lucru.

Prezenta unui cos de fum imi poate impune anumite limite!

In situatia in care iti doresti sa ai un semineu pe lemne exact in locul unde exista deja un cos de fum la care doresti racordarea semineului, s-ar putea sa existe unele limitari. S-ar putea sa fie nevoie sa optezi pentru un focar de semineu de dimensiuni reduse in cazul in care si diametrul cosului este unul mai mic iar tocmai din acest motiv, calculul efectuat trebuie sa fie un exact si realizat de catre un profesionist!

Locul pozitionarii

Este esential ca locul in care doresti pozitionarea semineului se fie ales cu atentie pentru ca aplasarea sa fie realizabila din punct de vedere tehnic, fara a fi nevoie de compromisuri sau improvizatii. Trebuie sa tii cont de faptul ca focul trebuie supravegheat continuu si trebuie sa ai o vizibilitate cat mai buna spre semineu, indiferent daca este amplasat pe un spatiu drept, sau intr-un colt al incaperii.

Aspectul

Semineul pe lemne va fi elementul care va iesi in evidenta dintr-o incapere si din acest motiv, un aspect estetic conform design-ul locuintei va fi un element ce nu trebuie scapat din vedere. In zilele noastre, datorita progresului realizat in acest domeniu, exista o multitudine de stiluri dintre care se remarca cele trei: clasic, rustic si modern. Imaginea de ansamblu a locuintei trebuie sa fie una uniforma iar un semineu poate schimba complet atmosfera si ambianta din incapere in bine! Asadar, alege cu atentie ce fel de placare exterioara iti doresti pentru semineu si nu uita, lucrurile simple exprima cea mai mare eleganta!

Fa o comparatie!

Fa o comparatie intre preturi, caracteristici si specificatii, ceea ce nu gasesti pe orice forum seminee pe lemne! Exista o multitudine de optiuni in mediul online si poti beneficia de promotii si reduceri de care nu ai parte intr-un magazin. Un proces atent de comparare te poate scuti de riscul de achizitiona un produs de slaba calitate si de asemena de a-ti alege un meserias fara experienta in domeniu!

Care este perioada cea mai corespunzatoare pentru construirea unui semineu?

Daca e sa ne gandim la cele mai bune preturi dar si cel mai adecvat anotimp pentru a construi un semineu, atunci cu siguranta raspunsul este dat de perioada primaverii si a verii. Daca ai posibilitatea si dispui de resursele necesare pentru un astfel de proces, recomandarea noastra este sa nu te aglomerezi sau sa lasi totul pana la venirea toamnei, ci sa iti acorzi timp pentru a dispune de preturi preferentiale si de cele mai bune servicii! La fel este si atunci cand nu stii ce sa alegi pentru terasa ta – o vatra de foc tip fire pit sau un incalzitor de terasa pe gaz…

In ce moment este indicata proiectarea semineului?

Un semineu ideal este gandit si proiectat inca din faza de proiect a locuintei deoarece amplasarea lui va fi cea mai potrivita. In cazul in care semineul este construit ulterior, exista riscul de a nu-l putea amplasa exact unde ti-ai imaginat, din cauza unor limitari ca dimensiune sau model sau exista riscul chiar si de a nu fi posibila construirea unui semineu pe lemne, iar atunci poti alege doar unul decorativ!

Care sunt dimensiunile potrivite pentru un semineu?

Unele dintre primele aspecte de considerat sunt partea tehnica si functionalitatea atunci cand alegi marimea unui semineu deoarece exista posibilitatea de a te lovi de diversi factori precum: inaltimea cosului, a camerei sau respectarea distantelor tehnice. Totodata, marimea semineului trebuie raportat la incaperea in care vrei sa il pozitionezi ca acesta sa aiba si un aspect placut, dar sa si ofere cantitatea necesara de caldura. Un semineu mare poate aduce avantaje si dezavantaje si de aceea este esential ca acesta sa fie pe masura incaperii si a conditiilor prezente in camera respectiva!

Prin urmare, care sunt motivele pentru a alege un semineu pe lemne?

Iti oferim un raspuns simplu si direct la aceasta intrebare: nu exista nici un alt mod mai bun de a conferi spatiului tau o ambianta placuta si momente de neuitat alaturi de cei dragi. Toate povestile incep cu focul arzand in semineu si sunetul lemnelor pe fundal, asa ca pentru a te bucura de toate aceste lucruri, este esential sa iti acorzi timp, sa compari produsele si brandurile pentru a alege cel mai bun semineu pe lemne pentru caminul tau! In plus, la PEFOC, poti afla multe ponturi si sfaturi din domeniul termic, precum si cea mai buna solutie antimucegai! Nu ezita sa ii contactezi pe specialisti!