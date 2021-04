Bradul simbol al Cimitirului din Agnita va fi tăiat – ”Nu înțeleg măsura. E acolo de zeci de ani”

Unul din cei mai înalți brazi din cimitirul din Agnita, la umbra căruia își duc somnul de veci mulți foști locuitori ai orașului, va fi tăiat. Decizia a fost luată de Primăria Agnita și reprezentanții Bisericii, care este proprietarul cimitirului. O parte dintre locuitorii Agnitei însă, se opun și spun că bradul nu prezintă niciun pericol, iar întreținerea lui ar fi mai potrivită decât tăierea. Cel care a cerut acest lucru spune că mormântul familiei este afectat de rădăcinile bradului și că nu vede altă soluție.

Falnicul brad din Cimitirul din Agnita își ”trăiește” ultimele zile. În curând va fi tăiat după ce Primăria a acceptat o cerere în acest sens venită din partea unui cetățean. ”Domnul a făcut cerere la noi pentru că rădăcinile s-au întins foarte mult și afectează mormântul familiei sale. Noi am fost un liant între cetățean, Biserică, care este proprietarul cimitirului și Romsilva, unde am făcut o cerere pentru a venit cei de acolo și a expertiza bradul. Au venit, au verificat, ne-au dat avizul, au însemnat pomul pentru tăiere”, spune Alin Schiau, primarul din Agnita.

O parte dintre proprietarii mormintelor aflate în apropierea bradului spun că măsura este exagerată. ”Acel brad este acolo de zeci e ani, nu a încurcat pe nimeni până acum. Am aflat de decizie întâmplător, pe noi, cei care avem mormintele familiilor în zonă, nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem de acord, dacă nu suntem, dacă ne afectează cu ceva. Decizia a fost luată unilateral și nu este normal. De ce să tai un brad atât de mare, de frumos, care nu este bolnav și care mai ales, nu produce stricăciuni? Am propus o toaletare mai degrabă. Consider că ar fi fost normal să fim anunțați, să ni se aducă la cunoștință acest lucru, faptul că tăierea unui astfel de brad ar putea produce stricăciuni, cine va suporta reparațiile dacă acest lucru se va întâmpla? Așa ar fi trebuit procedat, dar în primul rând, cred oportunitatea tăierii unui brad ar trebui gândită mai profund”, spune Dana Armean.

Stricăciuni suportate de Biserică și reîmpădurire

Primarul din Agnita spune că o firmă specializată va tăia bradul, iar eventualele stricăciuni vor fi asumate de Biserică. ”Noi la primărie mai avem pomi de tăiat, care sunt în pericol de a cădea. Firma pe care o vom contracta va veni și în cimitir și va tăia bradul. Factura aceasta va fi suportată de Biserică, ei sunt proprietarii. Preotul paroh mi-a data asigurări că dacă se vor produce stricăciuni ale mormintelor în timpul tăierii Biserica va acoperi cheltuielile cu reparațiile. În plus, dacă cineva dorește să planteze un pom sau mai mulți lângă mormântul familiei poate face o cerere către administrația cimitirului. Este posibil acest lucru”, spune Alin Schiau.

Reprezentanții Direcției Silvice Sibiu și-au dat avizul pentru tăierea bradului. ”Proprietarul poate interveni, să constate că un brad, în speță, devine periculos, că poate cădea sau rădăcinile produc stricăciuni. Primăria își dă un acord de principiu, apoi venim noi, îl marcăm, îl luăm în evidență, iar mai departe este treaba proprietarului să găsească o firmă care să îl taie. Din punctul nostru de vedere pașii au fost urmați, am fost acolo, am marcat bradul pentru tăiere”, spune Robert Blaj, directorul Direcției Silvice Sibiu.