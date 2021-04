Contre în Consiliul Local pe marginea Kaufland-ului de pe Calea Cisnădiei. USR PLUS a votat împotrivă

Consilierii locali au aprobat PUZ-ul noului supermarket Kaufland care se va construi pe Calea Cisnădiei. Votul nu a fost unul fără discuții, cum era de așteptat, de altfel. Și asta pentru că atât locuitorii Cartierului Arhitecților și cei de pe strada Siretului s-au arătat nemulțumiți de configurarea traficului din zonă. Consilierii locali de la USR PLUS au cerut retragerea proiectului de pe ordinea de zi și rediscutarea lui.

VEZI AICI NEMULȚUMIRILE CELOR DIN ZONĂ

Cererea celor de la USR PLUS nu a avu efect, răspunsul primarul Astrid Fodor fiind ”Am luat notă, mențin ordinea de zi așa cum a fost formulată”.

Așa că, atunci când s-a ajuns la votul proiectului, au început discuțiile. Cel care a luat primul cuvântul a fost Raul Apostoiu de la USR PLUS, care a spus că ”Avem șansa să reducem timpul de deplasare dar și stresul șoferilor din zonă printr-o rută alternativă, printr-o stradă propusă în PUZ corect dimensionată și aliniată ar fi condus la eliminarea ambuteiajelor care în ciuda eforturilor primăriei Sibiu prin lărgirea șoselei continuă să persiste, iar disconfortul pe viitor va crește având în vedere dezvoltarea zonei metropolitane. Nu s-a ținut cont de opinia avizată venită din partea Ordinului Arhitecților, opinie transmisă încă din 2020. Se pare că și în acest caz interesul public al sibienilor și cisnădienilor este detronat de interesul privat al investitorilor, iar locuitorii din Cartierul Arhitecților vor continua să traverseze Cimitirul pentru a evita aglomerația și ambuteiajele de la intrarea în Sibiu”. Raul Apostoiu a anunțat că USR PLUS nu va vota proiectul în această formă și i-a îndemnat pe ceilalți consilieri locali să facă la fel.

Zeno Pinter de la FDGR, președintele Comisiei de Urbanism din cadrul Primăriei Sibiu, a ținut să atragă atenția că proiectul PUZ-ului este unul perfect legal și care a fost discutat îndelung și pentru care s-au cerut opiniile specialiștilor, astfel că ar trebui votat.

USR Sibiu a încercat să oprească construcția unui alt supermarket de pe Calea Cisnădiei, dar a pierdut în instanță. VEZI DETALII AICI

Diana Mureșan de la USR PLUS a continuat discuția: ”Consilierii locali trebuie să voteze oportunitatea unui proiect pentru oraș și cetățenii pe care îi reprezintă, nu legalitatea lui. CCR a dat o decizie în 2020 în care explica exact acest lucru- noi, consilierii locali nu votăm legalitatea, ci oportunitatea, dacă dorim dezvoltarea în direcția propusă prin PUZ”

Deturnarea discuției

Cătălin Stanciu de la PSD a încercat să deturneze discuția și să o îndrepte către zona politică. ”Noi avem obligația să ne asigurăm că orice proiect de hotărâre pe care îl aprobăm este legal, apoi să analizăm oportunitatea. Ce dorește un investitor să facă putem analiza din orice punct de vedere. În campania electorală USR PLUS și PNL ați avut pe primul punct zona metropolitană, un subiect despre care nu a mai vorbit nimeni. Dacă dorim să analizăm din acest context, atunci trebuie să readuceți în discuția tuturor acest subiect și să nu invocăm de fiecare dată că avem probleme datorită faptului…”

Adrian Bibu de la PNL s-a simțit dator cu un răspuns: ”Vă pot spune că împreună cu colegii din forum avem discuții pe tot ce am promis în campanie. Noi lucrăm, și am avut discuții inclusiv cu dumneavoastră, și vom implementa tot ce am promis. Aveți răbdare și vom implementa”

Înainte de a se vota, primarul Astrid Fodor a concluzionat ”Sunt convinsă că acest PUZ este oportun pentru Sibiu și nu consider că este corect să punem în sarcina unui dezvoltator care a investit și va investi în Sibiu să rezolve o serie de derapaje care s-au întâmplat pe Calea Cisnădiei. Ar fi fost mai util dacă Ordinul Arhitecților ar fi fost la fel de vocal când s-a făcut PUZ-ul de pe Calea Cisnădiei. Problemele de acum se nasc din PUZ-ul acela. Acest PUZ a fost corelat cu proiectul Consiliului Județean pentru Calea Cisnădiei, cu un alt PUZ în lucru tot pe Calea Cisnădiei și se va corela cu PUZ_ul ce îl vom da în lucru pentru conectarea unui nou drum de legătură între Arieșului către Calea Dumbrăvii, peste terenul Tursib”.

S-a trecut apoi la votul consilierilor locali. Proiectul a fost aprobat cu votul majorității. Cei patru consilieri USR PLUS au votat împotrivă.