Locuri de joacă pentru câini la Sibiu – Fodor: „Se vor amenaja cât mai repede”

Consilierii locali au votat amenajarea primelor locuri de joacă pentru câini în municipiul Sibiu. Primarul Astrid Fodor nu poate preciza deocamdată când va fi gata un astfel de loc. „Cât mai repede”, a spus Fodor.

Întrebată de lidera consilierilor USR-PLUS, Diana Mureșan, când va fi gata primul loc de joacă pentru câini în municipiul Sibiu, Astrid Fodor a declarat: „Nu vă pot da un termen să spun o lună – două, dar cât mai repede.”

Primarul Astrid Fodor a precizat că este posibil ca aceste locuri de joacă pentru câini să fie în două din cele mai mari parcuri ale municipiului Sibiu, Parcul Sub Arini și Parcul Tilişca.

Peste 800 de sibieni au semnat o petiţie online pentru amenajarea de locuri de joacă pentru câinii de companie în municipiul Sibiu.

„Ideea de ‘Loc de joacă pentru câini’ reprezintă un spaţiu public ingrădit, special amenajat, unde oamenii se pot juca împreună cu animalele lor de companie, unde câinii pot să socializeze, astfel fiind mult mai puţin predispuşi la dezvoltarea problemelor comportamentale, precum agresivitatea şi lătratul in exces. Un astfel de loc reprezintă un mediu adecvat in care câinii pot alerga fără lesă, fără a fi in pericol de a ajunge pe carosabil şi/sau a deranja alte persoane care nu agreează apropierea de un câine sau faţă de persoanele care manifestă temeri. Totodată, se asigură distracţie şi socializare pentru stăpânii de patrupede canine”, se arată în petiţia online.

Sursa: Agerpres