Parcări „de bun simț” amenajate pe DN1 între Sibiu și Brașov – Proiectul este unic în România

Asociația Bun-Simț și Atitudine Civică, împreună cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, a reușit deschiderea primei parcări de pe „traseul de bun-simț turistic”. Aceasta a fost amenajată pe DN1, la limita județelor Prahova și Brașov, iar în viitor urmează ca alte zeci de parcări de pe drumul național dintre Sibiu și Brașov să fie amenajate.

„După aproape un an în care am reușit să obținem toate aprobările și avizele necesare, ne putem mândri că am realizat prima parcare de Bun-Simț Turistic din România, parcare aflată pe DN1, la limita județelor Prahova și Brașov. Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu DRDP Brașov”, anunță asociația Bun-Simț și Atitudine Civică.

Amenajarea parcării a fost realizată din bani proveniți din sponsorizări și donații ale unor companii private și a constat în amplasarea unor coșuri de gunoi care permit colectarea selectivă a deșeurilor și a două panouri de informare legate de comportamentul adecvat în ceea ce privește curățenia pe drumurile publice, iar lucrările de amenajare a parcării au fost realizate de DRDP Brașov.

În acest fel, se încearcă reducerea fenomenului deșeurilor abandonate ilegal pe marginea drumurilor.

DN1, Sibiu – Brașov, următoarea locație cu parcări „de bun simț”

Tronsonul DN1, Sibiu – Brașov va deveni „traseu de bun-simț turistic”, astfel că aici vor fi amenajate aproape o sută astfel de parcări. „Ne-am propus ca DN1, pe tronsonul Brașov – Sibiu, să devina Traseu de Bun-Simt Turistic, fără gunoaie în parcări, sau pe marginea drumului. În total, sunt 95 de parcări iar companiile private pot „adopta” o parcare prin finanțarea integrală a amenajării, sau pot participa alături de alte companii la finanțare. Împreună schimbam mentalități și comportamente!”, anunță asociația.