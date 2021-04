PUZ-ul viitorului centru comercial din zona străzii Distribuției, aprobat fără gir-ul USR Plus

În zona străzii Autogării se va construi un mini cartier cu trei blocuri de 4 etaje, mall, magazine, poștă și facilități de tot felul. Consiliul Local a aprobat PUZ-ul zonei, chiar dacă cei de la USR PLUS au cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului, apoi au votat împotriva lui.

Pe cele opt hectare unde a funcționat baza Societății de Drumuri și Prestări în construcții urmează a se construi un centru comercial, blocuri ce vor cuprinde spații de birouri dar și locuințe, numeroase magazine. Consilierii Locali au votat în ședința de joi PUZ-ul noului proiect, dar nu fără ca cei de la USR PLUS să ia cuvântul.

La deschiderea ședinței aceștia au cerut retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre și reanalizarea lui. Cum cererea a fost respinsă, Diana Mureșan a luat cuvântul înainte de vot.

”PUZ-ul este unul cu impact major pentru Sibiu din punct de vedere economic, social, de trafic și vizual. Acum un an și jumătate, la dezbaterea publică, Ordinul Arhitecților a transmis opinia profesională, iar noi suntem de acord cu aceasta. Adică- acolo se va produce îngreunarea traficului într-o zonă cunoscută pentru blocaje în trafic la orele de vârf. Gândiți-vă că mia vin vreo 2.000 de mașini la orele de vârf, ale angajaților care vor lucra acolo. Apoi, PUG-ul expirat al Sibiului, prevede în zonă un regim de înălțime de maxim 4 etaje. Ai, prin acest PUZ se propun trei blocuri de 14 etaje. Este o discrepanță enormă între acest regim și PUZ-ul nou. Știm ce s-a întâmplat cu blocul de la capătul Bulevardului Mihai Viteazul. Arată îngrozitor, e ca nuca-n perete, ia vizibilitatea către munți. Imaginați-vă că aici vor apărea trei astfel de blocuri. USR PLUS nu respinge dezvoltarea pe verticală, dar tema ar trebui analizată mai larg în noul PUG. Acest proiect nu este oportun sub forma actuală”, a spus Diana Mureșan.

Primarul Astrid Fodor a venit din nou, cu argumente pro: ”Avem de-a face de această dată cu o abordare diferită. Suntem într-o zonă de restructurare și revitalizare. Această abordare poate fi un promotor pentru viitorul PUG. nu putem bloca o investiție până se va aproba noul PUG. abordarea este mai îndrăzneață, iar prin creșterea înălțimii s-au eliberat mai multe piațete de care vor beneficia și cei din zonă și toți locuitorii Sibiului. În plus, peste 90% din parcări sunt subterane, ceea ce se întâmplă foarte rar. Se va reconfigura circulația, care fără acest PUZ nu s-ar fi reconfigurat. Va fi pistă pentru biciclete, bandă pentru autobuze. S-a lucrat foarte mult la acest proiect și s-a luat în considerare și vizibilitatea către munți”.

Proiectul de hotărâre a fost în cele din urmă aprobat cu votul majorității consilierilor locali. Cei de la USR PLUS au votat împotrivă.