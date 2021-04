Proiectul viitorului centru comercial de pe Autogării, criticat de Ordinul Arhitecților – Lista cu problemele găsite

PUZ-ul complexului care se va construi pe strada Autogării, pe cele 8 hectare care au aparținut Societății de Drumuri și Prestări în Construcții a fost unul cu ”cântec„ în ședința Consiliului Local de joi, când a fost aprobat. Consilierii USR PLUS au votat împotriva proiectului, bazându-se în special pe argumentele prezentate Primăriei Sibiu de Ordinul Arhitecților, filiala Sibiu- Vâlcea. Încă din anul 2019, când proiectul a fost supus dezbaterii publice, arhitecții au atras atenția asupra unor aspecte ce țin de regimul de înălțime, funcționalitate și trafic. Acestea însă au rămas neschimbate, iar joi proiectul a fost adoptat.

În anul 2019 PUZ-ul noului proiect a fost supus dezbaterii publice. Cu această ocazie s-a aflat ce se dorește a se construi pe terenul rămas liber de ani de zile: un mall, magazine, locuințe, clădiri de birouri, dispensare, poștă, sedii de bănci, parcare subterană pentru mii de mașini, locuri de joacă. Pe scurt, locul va fi transformat într-un cartier ce ar putea funcționa de sine stătător pentru că va avea absolut toate facilitățile. Doar că un proiect de o asemenea anvergură și cu un impact major asupra tuturor aspectelor vieții sibienilor, trebuie pus foarte bine la punct și evident că naște discuții.

În perioada din 2019 alocată dezbaterilor publice, Ordinul Arhitecților din România, filiala Sibiu- Vâlcea a înaintat Primăriei Sibiu o analiză a lucrurilor care ar trebui regândite, pentru că impactul lor asupra vieții sibienilor ar fi negativ.

VEZI AICI CONTRELE DE LA ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL ÎN CARE S-A APROBAT PUZ-UL

Oportunitate și finanțare

În primul rând, arhitecții au vorbit despre oportunitatea uni astfel de proiect. Aceștia au semnalat faptul că derogări de la regimul de înălțime, structura față de șosea, de zonificare, derogări în legătură cu PUG-ul Sibiului, nu au fost acceptate pentru nicio altă investiție. Tocmai de aceea, spuneau arhitecții, și pentru că este vorba despre un proiect extrem de mare, ”proiectul necesită o abordare aprofundată”. Arhitecții atrăgeau atenția la acel moment asupra capacității de finanțare a unui astfel de proiect. în PUZ se vorbea despre o investiție de 80- 100 milioane de euro. Arhitecții însă au apreciat că investiția va ajunge la 200 de milioane de euro până la final. Aceștia sugerau un plan de etapizare a lucrărilor, un plan de finanțare și calculul cât mai exact al construcțiilor, pentru că altfel există riscul ca locul să se transforme într-un depozit uriaș de materiale de construcții din cauza lipsei finanțării.

Regimul de înălțime și traficul

Înălțimea a trei dintre blocurile care se vor construi aici este marea provocare. Deși PUG-ul Sibiului prevedea pentru ceastă zonă un regim de înălțime de maxim patru etaje, PUZ-ul proiectului de pe Autogării prezintă blocuri cu 14 etaje. Arhitecții au apreciat că masivitatea acestor construcții va fi o problemă. ei spun că înălțimea ”nu este specifică unui accent pe verticală și nu ajută în susținerea acestui accent nici alăturarea a trei asemenea elemente, nici măcar cu o graduare a înălțimii în funcție de importanța și poziționarea față de alte elemente deja existente, față de unghiuri de vizibilitate, artere de circulație sau malul Cibinului”. Specialiștii propuneau o analiză foarte bună a siluetei acestor blocuri în concordanță cu întregul oraș.

Specialiștii au spus în anul 2019 că traficul din zonă va fi afectat dacă reconfigurarea nu este foarte bine gândită și luat în calcul fiecare aspect. Ei vorbeau despre faptul că populația este încurajată să folosească transportul în comun și bicicleta, dar, în același timp, spun ei, în alte țări care fac același lucru sunt oferite și condițiile pentru asta: parcări pentru biciclete, șosele de viteză care ajung până la aceste parcări. Arhitecții spun cu această ocazie că în acele țări nu există drumuri la nivel cu calea ferată cum există aici (Distribuției cu Calea Turnișorului) și despre care nu se amintește nimic în PUZ și nici subsoluri care se inundă la fiecare ploaie. Arhitecții au spus că nu se poate ca traficul să nu fie mult aglomerat din moment ce proiectul prevede peste 1700 de parcări care mereu vor fi ocupate, iar aceste mașini vor pleca și vor veni în zonă.

La finalul opiniei transmisă către Primăria Sibiu, arhitecții care au analizat PUZ-ul au subliniat înc o dată faptul că un proiect de o asemenea anvergură trebuie analizat foarte bine și în detaliu și luate în calcul toate aspectele. Atrăgeau atenția asupra faptului că problemele sesizate de ei ar trebui reanalizate și realizate mai multe studii de specialitate.

Opinia Ordinului Arhitecților nu a fost luată însă în calcul, iar în ceea ce privește potențialele probleme nu s-a adus nicio modificare. PUZ-ul a fost aprobat de majoritatea consilierilor locali, fără cele patru voturi ale USR Plus, consilieri care au votat împotrivă.

Sibieni îngrijorați

Oamenii care locuiesc în zonă susțin în mare parte observațiile arhitecților făcute din 2019. Principala îngrijorare este legată de trotuarele străzilor din zonă care pe alocuri sunt inexistente. Sibienii spun că nici în PUZ nu au regăsit vreo referire la aceste aspect. ”Strada Partenie Cosma definită în PUZ ca strada de categoria a treia colectoare. Conform legii și nomenclaturilor stradale ar fi trebuit sa avem parte carosabila de 7m, trotuar 1m pe fiecare parte și piste de biciclete pe ambele parti, asta in varianta cea mai „săracă” definită în lege. Noi am inventat zburatul pentru pietoni și bicicliști și am rămas doar cu o strada de 7m fără nici un trotuar. Practic sunt 27 de blocuri care nu au trotuar înspre ieșirea spre Kogălniceanu. Am avut nenumărate reclamații și audiențe la primărie pentru a găsi o soluție astfel încât să se reducă lățimea străzii de la 7 m la 6 m și să se facă măcar un trotuar de un metru prin care să ne putem duce copiii la școală în strada Kiev sau către Str Lungă. În zona marcată cu galben am cedat noi proprietarii un metru din spațiul nostru pentru a fi creat un trotuar însă nu are nici o utilitate dacă vrei să mergi mai departe înspre Kogălniceanu pentru că trebuie să mergi efectiv pe stradă. Momentan nu este un trafic foarte aglomerat pentru că nu este gata șantierul și se circulă greu spre Kogălniceanu. În același timp ar exista și soluția cu acordul primăriei să se îngusteze drumul și să se facă un trotuar măcar de un metru dar nu există dorință și implicare. Sunt mai importante mașinile și locurile de parcare, pietonii, bicicliștii nu contează”, este comentariul unui sibian pe pagina de Facebook a consilierului Raul Apostoiu.

Același sibian a sesizat o problemă pe care au văzut-o și arhitecții: trecerea de cale ferată de la Calea Turnișorului: ”In momentul în care bariera coboară și se blochează accesul peste calea ferată cozile de mașini se întind până înspre strada Autogării și mai departe până în sensul giratoriu din strada Kogălniceanu.

Ce o să se întâmple pe viitor când cartierul Kogălniceanu o să fie finalizat și strada Partenie Cosma o să fie circulabilă în integralitate?? Cel mai probabil tot traficul care așteaptă acum la calea ferată sau care o să se acumuleze în zonă o să se mute pe această „minunată” stradă Partenie Cosma care nici măcar un trotuar pentru pietoni nu are. De la un trotuar de 30 de cm aprobat pe strada Distribuției avem șansa să vedem acum și stradă la fel de lată fără nici un trotuar probabil că noi pietonii o să ne luăm drone să zburăm. Unde se reflectă în toate aceste lucruri partea de mobilitate urbană în care să ni se ofere posibilitatea să folosim și mijloace alternative de deplasare? Cum se vor deplasa copiii, tinerii sau cei care nu au mașină în zona respectivă pe carosabil?”, spune sibianul.