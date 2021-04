USR PLUS despre angajarea unui nou manager la Spitalul Județean – ”Să fie ales un adevărat profesionist”

Consilierul județean Adrian Echert spune că se va implica în organizarea corectă și transparentă a concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean Sibiu.

Sibianul face apel către toți cei care se pot implica în conducerea Spitalului Județean și spune că va face tot ce este posibil ca în aceasta funcție să fie ales un adevărat profesionist.

”Una dintre cele mai importante instituții ale Județului Sibiu, Spitalul Județean , își caută manager nou.

Ca membru al consiliului de administrație dar în primul rând ca și sibian îmi doresc ca această funcție să fie ocupată de un profesionist responsabil care să pună pe primul plan interesul și binele pacientului dar și să susțină noile investiții și poate în primul rând sa fie un liant între echipele medicale si administrație.

Cu toții am înțeles în ultimul an că în spitale nu merg compromisurile de niciun fel și trebuie să fim mereu pregătiți pentru ce e mai rău.

Am promis că mă voi implica in organizarea transparentă a concursului pentru acest post și vreau să subliniez că voi face tot ce este posibil ca in aceasta funcție să fie ales un adevărat profesionist.

Alianța USRPLUS a promis și face toate demersurile pentru a depolitiza aceste funcții și pentru a le scăpa din zona “sarcinilor “ de partid. Suntem implicați în procesul de concurs și vom fi atenți la toate derapajele ce pot apărea.

Fac astfel un apel ca cei care se pot implica în managerierea Spitalului Județean să participe cu încredere întrucât de această dată va câștiga profesionalismul și nu culoarea politică.”, a scris într-o postare pe Facebook, Adrian Echert.