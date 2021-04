Vaci sfâșiate de urși la Apoldu de Jos – Fiarele atacă noapte de noapte

Calvarul unui crescător de animale din Apoldu de Jos a început acum trei nopți, când pentru prima dată urșii au invadat pășunea și i-au sfâșiat câteva animale. Pentru că nu găsesc resurse de hrană, urșii proaspăt ieșiți din hibernare, dau buzna în gospodăriile oamenilor sau în zone nepopulate unde găsesc hrană.

Ioan Vulcu din comuna Apoldu de Jos are peste 200 de animale și toată viața și-a dedicat-o creșterii lor. Evenimente tragice și nemaiîntâlnite au avut loc în cursul nopților trecute când, patru urși sălbatici și-au făcut prezența pe pășunea unde se afla Ioan cu animalele sale și a sfâșiat câteva dintre ele, lăsând în urmă doar rămășițele. Bărbatul spune că de 45 de ani nu a văzut niciodată așa ceva și că este disperat, neștiind unde și cui să se adreseze pentru ajutor.

”Le-am scos în tabără unde le scoatem an de an, noapte de noapte. De două zile, vin urșii și ne atacă animalele. Astă noapte au prins o vacă, ieri noapte un vițel de 200 de kilograme și o junincă, mai înainte o junincă și doua vaci. Este îngrozitor. Am anunțat primarul, poliția, dar nimeni nu mă ajută. Până acum am pierdut în jur de 15 animale. Poliția a fost la fața locului și au zis că nu au cu ce să ne ajute.”, spune Ioan Vulcu.

”Îmi este frică să mai stau, poate mă omoară și pe mine”

Bărbatul se expune unui risc major încercând să-și protejeze animalele. În fiecare noapte, acesta stă în mașină și încearcă să le păzească, iar acum este la limita puterilor, spunând că probabil va renunța, deoarece îi este frică și pentru propria viață.

”Eu stau aici în mașină și păzesc animalele în fiecare noapte. Îmi este frică să mai stau, poate mă omoară și pe mine ursul. Plătim impozite și taxe și nimeni nu face nimic. Sunt gata să mă duc și pe jos la președintele țării, să vină să rezolvăm ceva, dacă nimeni nu poate în Sibiul ăsta să facă nimic. ”

Primăria încearcă să ajute

Bărbatul s-a adresat autorităților locale pentru a cere ajutor. Primarul localității spune că urmează procedura legală și că se va întruni o comisie specială care va analiza pierderile și va stabili cum poate fi despăgubit proprietarul. Mai mult decât atât, se caută o soluție pentru a transporta animalele din acea zonă.

”Știm despre cele întâmplate și încercăm să-l ajutăm, doar că trebuie să urmăm procedura. Domnul Vulcu a depus o plângere la primărie, în termen de 24 de ore am făcut un convocator pentru a stabili o comisie formată din garda de mediu, garda forestieră, proprietarul fondului de vânătoare, un reprezentant al primăriei și poliția. Urmează să ne întâlnim și să vedem ce se poate despăgubi și cum putem ajuta. Ulterior va fi făcută o cerere prin care sperăm să fie identificate animalele, adormite și transportate la munte sau în locul de unde au migrat. I-am rugat și pe cei de la vânătoare să facă o goană oarbă pe acolo, să zbiere, să alerge pe acolo ca să sperie animalele. ”, a declarat pentru Ora de Sibiu primarul comunei Apoldu de Jos, Florin Barbu.

Primarul comunei a mai spus că în ultimii ani nu au mai fost întâlnite asemenea cazuri. Au mai fost animale dispărute și atacate dar cazuri singulare și foarte rare, nicidecum de asemenea proporții.