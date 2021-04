Care sunt cauzele mirosului neplacut al semineului? Solutii si recomandari!

Cel mai probabil, nu multi dintre noi luam in considerare mirosul neplacut ce ar putea fi produs atunci cand achizitionam un semineu nou pentru caminul nostru. Chiar daca sunt respectati toti pasii in procesul de instalare sau fie ca vorbim de seminee de calitate si cu un pret mai scump, sau de unele cu un pret mai rezonabil, mirosurile neplacute pot sa apara!

Scopul acestui articol este de a va prezenta motivele ce cauzeaza aparitia mirosurilor neplacute la seminee lemne si in acelasi timp, de a va oferi si solutii pentru fiecare caz in parte. Mai jos iti prezentam tipurile de mirosuri care rezulta in urma unui montaj sau a unei utilizari necorespunzatoare:

Miros dupa prima utilizare

Miros specific afumarii

Miros specific arsurii

Miros puternic

Miros de mucegai

Miros inecacios

Alte tipuri de mirosuri

Miros dupa prima utilizare

Acesta este mirosul specific ce apare dupa prima utlizare a semineului iar datorita faptului ca la primul foc se ard diferite componente prezente in semineu, mirosul este unul puternic si intepator. Singurele seminee care nu prezinta acest miros sunt cele premium, insa nu aveti de ce sa va faceti griji, la majoritatea semineelor este o normalitate si cel mai indicat este sa va asigurati ca incaperea este aerisita prima data cand faceti focul in noul semineu. De asemenea, procesul de prima utilizare necesita atentie si supraveghere continua si la o intensitate mica a focului. In cazul in care intampinati mirosul si dupa cateva utilizari ale semineului sau la godin vechi din fonta, atunci vorbim de un alt fel de problema a carei cauza nu este prima utilizare.

Mirosul specific afumarii

Poate fi cauzat de urmatoarele:

Absenta procesului de intretinere. Intretinerea semineului trebuie realizata constant precum si curatarea cosului de fum, pentru a te asigura ca sanatatea ta si a familiei tale nu este supusa vreunui risc, si, totodata nici functionalitatea semineului.

Procent ridicat de umiditate al lemnului. Mirosul neplacut de afumatura poate fi cauzat de asemenea de folosirea unor lemne ude. Pe langa mirosul neplacut, umiditatea ridicata a lemnului poate genera si depuneri de gudron care sunt mult mai greu de indepartat decat funinginea.

Formarea condensului pe peretii focarului. O racordare necorespunzatoare a termosemineelor la instalatia de incalzire poate reprezenta de asemenea cauza mirosului neplacut de afumatura. Este necesar ca apa sa intre la minim 60ºC temperatura la instalare iar acest lucru este realizabil cu ajutorul unei vane de amestec, un sistem bypass sau un grup de amestec dedicat (cum este la dispozitivele pe peleti un kit instalare termosemineu).

Mirosul specific arsurii



Mirosul specific arsurii poate fi cauzat de urmatorii factori:

a. Supra-incalzire – generata de:

Arderea lemnului de rasinoase. Pentru un proces de ardere cat mai eficient, este recomandata folosirea bustenilor sau lemnelor de esenta tare pentru a nu suprasolicita focarul din punct de vedere termic.

Arderea resturilor lemnoase. Cand vorbim de combustibil, acesta trebuie sa apara sub forma unui bustean crapat, nu deseuri sau resturi lemnoase pentru a nu produce o temperatura peste pragul celei admise in focar.

Distanta dintre constructia semineului si focar. Trebuie respectata o distanta de minim 8-12 cm intre focar si este indicat sa alegeti un semineu cu convectie de aer pentru a tine cat mai departe problema mirosului. Iar constructia trebuie facuta cu materiale dedicate, mortar refractar, placi termorezistente etc.

Dimensiunile grilelor de convectie ale semineului. Orice focar este prevazut cu o limita minima pe admisia si evacuarea aerului de convectie iar astfel, niste grile cu dimensiuni prea mari sau prea mici pot duce la supraincalzirea focarului!

Neaerisirea semineului: Semineul trebuie sa fie aerisit corespunzator si de aceea ar trebui pozitionat pe un suport special sau pe picioare, si nu direct pe beton.

b. Materialele gresite: Cand va ganditi sa realizati constructia unui semineu, atunci este vital sa folositi materialele potrivite, calitative si nu improvizatii precum: izolatie cu vata, zidire cu BCA, cu rigips gol sau alte materiale necorespunzatoare.

c. Felul in care se desfasoara lucrul pe santier. Daca modul de lucru pe santier nu este unul corespunzator, igienic sau profesional, atunci este posibil sa ramana in urma tot felul de resturi, adevizi sau moloz care, la pornirea semineului, sa emane un miros de ars.

Miros puternic, intepator

Acest miros poate reprezenta felul in care a fost construit sau utilizat semineul si poate fi mult mai periculos decat mirosurile mentionate anterior.

a. Evacuarea emisiilor CO2. Aceste emisii pot fi cauzate de o subdimensionare a cosului de fum, lipsa etanseitatii sau o imbinare incorecta a burlanelor ce rezulta intr-un tiraj necorespunzator. Daca vorbim de focarele de fonta, acestea continand un sigilant de temperatura intre imbinari, etansarea poate arde sau chiar sa cada de la locul ei din cauza depasirii temperaturii de 900-100ºC.

b. Supra-incalzirea – poate aparea la:

Utilizarea pe termen lung cu clapeta deshisa la maxim – este exact ca in cazul unui autoturism ce merge in 7000 de ture constant. Ideal este sa tineti clapeta deschisa nu mai mult de 10-20 de minute atunci cand doriti sa aprindeti focul sau sa-l realimentati.

Aprinderea focului cu bricheti – pentru ca procesul sa fie unui corect, este important sa folositi doar bricheti de esenta tare si aproximativ jumatate din cantitatea de lemn, acestia avand o putere calorica mult mai mare.

Supra-alimentarea focarului – este indicat ca focarul sa fie alimentat cu doar 30% din totalitatea incaperii pentru a nu risca supra-alimentarea acestuia, lucru ce poate rezulta in mirosuri neplacute.

Arderea lemnului de rasinoase – la fel ca in cazul mirosului de ars, rasinoasele vor influenta in mod negativ o functionare corecta a semineului si vor favoriza emiterea unor mirosuri neplacute (lemn pentru afumat), fie ca vorbim de seminee premium sau cele standard.

c. Racordare incorecta – un mod incorect de racordare intre semineu si cosul de fum poate favoriza emisiile de CO2 si mirosurile puternice.

Mirosul specific mucegaiului

Un astfel de miros isi poate face aparitia atunci cand admisia de aer din exterior este legata in mod incorect la focarul de semineu: fie nu este izolata corect, fie legatura este realizata necorespunzator, favorizand astfel un miros persistent si neplacut in casa.

Mirosul inecacios

Un miros inecacios, specific fumului nu este acelasi lucru cu cel intepator, cauzele fiind si ele diferite:

Dimensionarea necorespunzatoare a cosului de fum

Infiltrarea aerului fals din exterior

Absenta procesului de curare, verificare si mentenanta a cosului de fum

Racordare necorespunzatoare intre sursa si cosul de fum

Amplasarea

Utilizarea coturilor multiple la racordarea focarului

Absenta etanseitatii la usa de vizitare

Instalarea necorespunzatoare a recuperatorului de caldura

Utilizarea de materiale necalitative si nepotrivite in constructia cosului de fum

Pentru mai multe sfaturi si recomandari cu vedere la cauzele enumerate anterior, consulta articolul: ,,11 cauze pentru care poate iesi fum pe usa semineului” sau vizioneaza urmatorul video.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Alte tipuri de mirosuri

Aici ne putem referi la mirosurile produse de diferite vietati care se adapostesc in hornul semineului sau cele aflate in proces de descompunere. Tot aici putem vorbi si de mirosul produs prin arderea frunzelor sau a altor resturi vegetale ce se infiltreaza in cos cu ajutorul curentilor de aer. Prin urmare, iti recomandam sa achizitionezi un capac de horn pentru a evita problemele prezentate mai sus.

Asadar, principalele cauze care duc la aparitia mirosurilor neplacute produse de un semineu, o soba tip semineu sau o centrala pe lemne tin de cele mai multe ori de o instalare sau racordare necorespunzatoare a semineului sau un proce incorect de intretinere.

Prin urmare, ia mereu legatura cu profesionisti in domeniu si oameni specializati care stiu ce fac, isi asuma responsabilitatea pentru munca lor si nu vor pune niciodata in pericol caminul sau siguranta familiei tale!