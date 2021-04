Sibiul nu iese din scenariul roșu mai devreme de 8 mai – Șelimbăr și Cisnădie scapă mai repede

Sibiul ar putea ieși din scenariul roșu în data de 8 mai, însă doar cu condiția ca rata de infectare cu COVID-19 să scadă sub pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. În prezent, rata incidenței cumulată este 3,21/1.000 locuitori. Cisnădie și Șelimbăr ar putea scăpa mai repede de restricțiile suplimentare.

Rata de infectare cu COVID-19 a scăzut sub 3,5/1.000 în municipiul Sibiu. Odată ce orașul de pe Cibin a ajuns sub acest prag, sibienii au scăpat de mai multe restricții, printre care cele de weekend. Însă dacă rata incidenței cumulate va continua să scadă și să se mențină sub pragul de 3/1.000 locuitori, la data de 8 mai, municipiul ar putea ieși din scenariul roșu.

Dacă va intra în scenariul galben, care presupune o incidență între 1,5 – 3/1.000 locuitori, se va renunța la mai multe restricții. Iată ce presupune pragul de incidență între 1,5/1000 – 3/1000 de locuitori:

pentru o perioada de 14 zile organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00 – 22:00;

pentru o perioada de 14 zile activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 22:00;

terasele pot funcționa cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

De asemenea, dacă rata de infectare continuă să scadă, și comuna Șelimbăr și orașul Cisnădie ar putea intra în scenariul galben. Șelimbăr mai repede decât celelalte, și anume în data de 3 mai, iar Cisnădie în 7 mai.