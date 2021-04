Derbiul suferinței – FC Hermannstadt și Gaz Metan joacă la Mediaș în play-out

FC Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș, dispute derby-ul județului Sibiu, din play out-ul ligii 1, în etapa a 4 a. În sezonul regulat, ambele confruntări s-au încheiat la egalitate, cu același scor, 1-1. În acest moment, ,,oaspeții” de la Gaz Metan ocupă locul 6 în play-out, cu 21 de puncte, o victorie, un egal și o înfrângere în primele 3 etape, în timp ce ,,gazdele” de la FCH sunt pe locul 8, cu 16 puncte, o victorie și două înfrângeri în ultimele 3 partide din play-out.

Cele două echipe din județul Sibiu se vor întâlni pentru a noua oară în Liga 1, bilanțul fiind favorabil medieșenilor, care au pierdut o singură partidă până acum, au obținut patru victorii și patru rezultate de egalitate. Din lotul A.F.C.Hermannstadt vor lipsi spaniolul David Mayoral și olandezul Stanley Elbers, ambii accidentați.

,,Este clar că este vorba despre un orgoliu al fiecărui oraș. Sunt orașe apropiate, iar rivalitatea asta pleacă de la copii și juniori. Eu mă număr printre foștii juniori ai Sibiului și mereu aveau loc și în trecut partide disputate, de ținut minute. Orice partidă din cele rămase trebuie abordată la maximum, dar contează foarte mult și motivația, mai ales pentru suporterii care urmăresc această întâlnire interesantă. Am avut multe întâlniri cu Gaz Metan Mediaș, iar până acum rezultatele au fost împărțite. Este o perioadă foarte grea, cu care nu ne-am mai întâlnit până acum. Trebuie să fii pregătit fizic, în primul rând, apoi mental. Toți cei 25 de jucători din lot trebuie să fie pragătiți la fel de bine. Acum se întâlnesc două echipe care vin după victorii în ultimele etape, iar aceste rezultate au fost obținute după mari sacrificii. Este clar că un mic avantaj îl au cei de la Gaz Metan fiindcă într-un fel joacă acasă, iar noi alternăm evoluțiile bune cu altele mai puțin bune, nu am avut o constanță. Mediașul pleacă din postura de favorită din acest punct de vedere. Căutăm soluții, iar la meciul cu UTA le-am găsit pe cele potrivite. Acum întâlnim o echipă cu alt modul de joc, cu un antrenor pe care îl apreciez, fiindcă este unul creativ. Ca dovadă, joacă cu 3 fundași centrali, dar echipa are veleități ofensive. Mihai Teja impune un model interesant de joc, pe care l-am studiat și sper să fim pregătiți să-l contracarăm.” , a declarat Eugen Beza, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt

FC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaș va avea loc marți, 27 aprilie 2021, ora 16:30, pe Stadionul Gaz Metan Mediaș. Meciul se va disputa fără spectatori în tribună, în conformitate cu normele sanitare impuse de autorități pentru combaterea virusului SARS-CoV-2.