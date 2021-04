VIDEO: Mihai Morar, podcast cu părintele Necula: „Și azi mai sunt, din când în când, ateu”

Mihai Morar s-a aflat, la mijlocul lunii aprilie, în Sibiu. A vizitat orașul și a filmat și un podcast cu părintele Constantin Necula, pe care l-a publicat, pe YouTube, în Săptămâna Mare. Preotul sibian a discutat vreme de mai bine de două ore cu îndrăgitul moderator radio despre diverse subiecte, povestind despre copilăria sa, dar și despre momentul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu.

Podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, în care este invitat părintele Constantin Necula, a fost publicat, pe canalul de YouTube al moderatorului, miercuri seara. Acesta a fost filmat în aprilie, în biblioteca Facultății de Teologie din Sibiu.

„Dacă ai un vis, trebuie să-l urmărești”

„Mama și-a dorit foarte mult să fac Dreptul sau ASE-ul. Au crezut că o să fac Medicină pentru că am terminat Chimie-Fizică, o clasă de (…) îndrăznesc să spun, am niște colegi de liceu geniali, foarte mulți dintre ei sunt medici adevărați și îi iubesc ca pe ochii din cap. Îi pomenesc cu atâta drag pentru că sunt parte integrantă a nădejdii mele în medicina românească. Eu când aud că se înjură medicii, simt că sunt înjurați colegii mei, de asta sar așa și sunt ca o fiară câteodată. E nedrept, știu cât au muncit colegii mei. Între timp am constatat că eu vreau să fac ASE-ul ca să fiu Jurnalism. A fost visul vieții mele să pot scrie la un ziar. (…) Când am intrat în armată în 1989, mi-au sărit din cap toate fumurile. În câteva luni de armată eram fresh ca un copil mic. Eu care nu înjurasem niciodată, într-o lună am recuperat toată pierderea de 18 ani. Dar am învățat atunci mai mult ca oricând că, dacă ai un vis, trebuie să-l urmărești. Visul meu era preoția”, a spus părintele Necula.

„Ateismul este o formă de raționalizare a lucrurilor”

„Cred că și astăzi mai sunt, din când în când, ateu. Pentru că ateismul este o formă de raționalizare a lucrurilor religioase. Și nu mi-am pierdut rațiunea fiind creștin. Cine spune că e ateu pur, habar nu are ce zice. Nu există ateu pur. Există proști care se cred atei și care nu înțeleg că de fapt ateismul este o formă de control asupra religiozității. (…) Eu când îi aud cum vorbesc, parcă decupează articole din alea de propagandă din anii 1950, pe mine mă apucă răul. A evoluat enorm de mult inclusiv ateismul. (…) Eu eram un miștocar la adresa Bisericii. Mergeam la săpat, la strânsul gândacilor de Colorado vara, și întotdeauna, eu gură mare, scăpau niște prostii din mine… <<Păi cum o să fie cu judecata de apoi, cum se va întinde pământul?>> Aveam eu dilemele mele matematico-fizice. (…) Am învățat, credința nu e pe argumente, credința e pe fundamente. Credința nu poate fi argumentată. Cine n-are credință pierde enorm. (…) Ce comparăm? Hashtag-ul guraliv cu crucea care se asumă prin tăcere și prin mărturisire în mijlocul unui circ care vroia pâine? Ce nu înțelegem din nebunia vremii de acum? Ea nu-i schimbată. Patologic, avem aceiași oameni care ne conduc, aceleași profiluri de oameni, aceeași Europă în derivă și aceeași nebunie, de a-i da pe creștini la lei. Mărturia înseamnă să ai curaj să plătești cu viața ceea ce spui”, mărturisește părintele Necula.