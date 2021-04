De ce sa optezi pentru un gratar profesional pentru gradina ta?

Vremea calda se apropie si, odata cu ea, si dorinta de a ne bucura de mirosul diverselor preparate pe gratar, la iarba verde si in aer liber. Asadar, cum alegi un gradar perofesional care sa faca tot procesul mai placut? Noi iti oferim 18 motive care te vor convinge ca merita sa achizitionezi un gratar premium:

Increderea oferita de catre brand!

Este esential ca la achizitionarea unui gratar sa iei in considerare doar producatorii seriosi si consacrati pe piata termicelor si al caror brand va ‘supravietui’ si peste un deceniu, in caz ca vor aparea probleme sau situatii neasteptate!

Materiale de inalta calitate

Cand vine vorba despre calitatea materialelor, producatorii recunoscuti se bazeaza pe inovatia si imbunatatirea constanta a produselor astfel incat, atunci cand ahizitionezi un gratar, ia in vedere cele mai calitative materiale din punct de vedere termic (ceramic, otel de tip corten, fonta), asa cum conteaza si la un semineu.

Accesorii cu amprenta personala!

Pe langa gratarul propriu-zis, producatorii recunoscuti pun de asemenea la dispozitia clientului si accesorii create special pentru pisesa de baza aleasa de ei, brandu-ul Big Green Egg dispunand la momentul prezent de mai mult de 90 de accesorii si ustentile utile pentru EGG!

Dispui de garantie pe viata!

Nu vorbim doar de perioada de servisare a produsului ci intregul concept este proiectat in asa fel incat sa dureze pe parcursul intregii vieti, Big Green Egg oferind chiar aceasta garantie pe viata pentru orice produs care le apartine!

Proces facil de asamblare/montare

Orice gratar ceramic profesional este prevazut cu instructiuni clare de asamblare sau montare care au scopul de a facilita cat mai mult procesul de instalare pentru client si de a face intreaga experienta una placuta si simpla!

Atentie deosebita privind detaliile!

Un model de gratar modern de curte sau cuptor ceramic premium primeste o atentie mult mai mare din punct de vedere al miciilor detalii, aspectului estetic sau a finish-ului ci nu este fabricat in serie, procesul de fabricare si montare avand loc doar la sediul brandului (SUA, Olanda, etc.).

Design spectaculos!

Pe langa eficienta oferita de gratarele profesionale, acestea prezinta si un design minimalist, elegant si care fura priviri! Prin urmare, gratarul poate deveni un accesoriu in gradina sau pe terasa ta, care va imbunatati intregul aspect!





Retete speciale pentru gratar!

In cele mai multe cazuri, brandurile recunoscute ofera si retete care sunt create special pentru produsele vandute , punand la dispozitie o gama variata de retele si tutoriale video pe site-ul propriu privind metode de gatire oferite de gratarul respectiv.

Functie portabila/mobila!

In comparatie cu un gratar obisnuit, zidit, gratarele profesionale au posibilitatea de a fi mutate in functie de preferinte si de a fi transportate oriunde iti doresti – la iarba verde, la padure, la cabana sau la un simplu picnic (ex: MiniMax de la Big Green Egg sau gratar vatra OFYR XXL).

Metode diversificate de gatire!

Iti poti testa in siguranta talentele de bucatar si poti experimenta o varietate de retete culinare deoarece un gratar profesional iti ofera stiluri de gatit diverse: coacere, grill, afumare sau slow-cooking! (La fel cum exista soba clasica pe lemne si soba peleti, de exemplu).

Economic si prietenos cu mediul!

Un gratar profesional are nevoie doar de carbuni sau lemne, nefiind dependent de o sursa de electricitate iar astfel, reprezinta o varianta mult mai sanatoasa atat pentru om cat si pentru mediul inconjurator!

Riscuri? 0!

Gratarele sunt prevazute cu termometru si suprafete anti-lipicioase, asadar, e aproape imposibil sa ardeti preparatele. Datorita etanseitatii maxime si locului de scurgere a grasimii, sunteti in afara oricarui risc atunci cand gatiti!

Durabilitate crescuta indiferent de sezon!

Produse sigure si de incredere, cu o rezistenta ridicata la intemperii, durabilitate mare de-a lungul timpului si care fac fata indiferent de conditiile meteo – nu pot fi indoite sau deformate cand intra in contact cu apa!

Istoria din spate!

Produsele calitative si recunoscute au o intreaga istorie si poveste in spate care le este pusa la dispozitie clientilor. Brandul Big Green Egg, de exemplu, a readus la viata povestea anticului kamado asiatic, transformand-o si aducand-o la nivelul timpurilor moderne pe care le traim!

Usor de utilizat!

Gratarele profesionale sunt create pentru a-ti usura munca si pentru a face intreg procesul cat mai confortabil, distractiv si facil pentru tine! Iei o solutie curatat gratar si gata!

Sistem modular!

Producatorii recunoscuti din prezent pun accentul pe simplitate, rapiditate si tocmai din acest motiv, graterele sunt majoritatea modulare, pentru a putea fi inlocuite doar acele piese afectate in cazul unei defectiuni, ci nu schimbat intregul gratar!

Nu ocupa mult spatiu!

Deoarece accentul este mereu indreptat spre nevoile clientului, gratarele profesionale sunt create astfel incat sa ocupe cat mai putin spatiu, putand fi pozitionate pe terasa, in gradina sau chiar pe balconul apartamentului!

Gama variata de modele!

Un brand profesional pune mereu la dispozitie o gama variata de modele din care clientul are posibilitatea sa aleaga cea mai potrivita varianta! Big Green Egg vine cu 7 dimensiuni de gratare cu diametre si inaltimi diferite si la fel este si in cazul OFYR.